Знаменитый телеведущий Александр Беляев умер в реанимации

Москва, 20 июля. Знаменитый телеведущий прогноза погоды, кандидат географических наук Александр Беляев скончался на 72-м году жизни. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник, близкий к семье покойного.

По предварительным данным, причиной стало онкологическое заболевание. Беляев долгое время боролся с раком легких, но болезнь оказалась сильнее. Телеведущий скончался в реанимации.

Дата и место прощания с Беляевым пока неизвестны.

Напомним, в марте этого года стало известно о резком ухудшении состояния здоровья ведущего. К этому времени он успел перенести две операции и врачи готовили его к третьей. Но впоследствии от нового хирургического вмешательства было решено отказаться из-за того, что Беляев был очень слаб.

Сложностей в процессе лечения добавляло то, что специалист был болен диабетом второго типа. Но несмотря на тяжесть своего положения, журналист продолжал работать и вел прогноз погоды на телеканале НТВ.

«Умер Александр Беляев — человек-праздник, который превратил прогноз погоды в маленькое шоу... RIP», — написал в своем Twitter ведущий телеканала «Россия-1» Андрей Малахов.

Свои соболезнования в соцсетях выразили и другие коллеги Беляева.