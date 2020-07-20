Джабаров ответил на заявления экс-главкома ВМСУ о «тайном оружии России» в Черном море

Москва, 20 июля. Украинские журналисты обвинили Россию в создании плацдарма для «тотального контроля над Черным морем». Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в ответ заявил, что подобный материал могли выпустить только те, кто накануне «горилки приняли много».

«Выдают какие-то новости несусветные», — с иронией заметил сенатор.

По его словам, утверждения о том, что Киев якобы ведет исследования в области российского вооружения в Черном море, не имеют ничего общего с действительностью, потому что вся информация есть в открытом доступе. По мнению политика, вышедший материал представляет очередной образец стандартной практики киевских властей, которые всегда и везде ищут врага в лице России.

«Отвлекают внимание своего народа от внутренних проблем», — пояснил сенатор в комментарии телеканалу 360.

Напомним, материал, который вызвал иронию Джабарова, был опубликован в украинском журнале «Черноморская безопасность». Авторы статьи рассуждали о российской подводной системе отслеживания вооружения противника. По их мнению, Россия якобы создает плацдарм для «тотального контроля над Черным морем», и оборудование для слежки за вражеским вооружением якобы уже стоит на газопроводе «Турецкий поток».

Один из авторов статьи, экс-глава ВМСУ Сергей Гайдук,утверждал, что российские военные якобы развернули в акватории Черного моря близ побережья Сочи гидроакустические станции для слежки за кораблями. Кроме того, Гайдук считает, что электромагнитные радары, способные выявлять объекты на море на расстоянии до 30 километров, уже совсем скоро появятся на мысах Тарханут и Херсонес в Крыму.

Ранее теории Гайдука прокомментировал российский адмирал Игорь Касатонов. Он усомнился в компетентности бывшего командующего ВМСУ и даже назвал его «чудилом». По мнению Касатонова, Гайдуку стоит посмотреть, «как развита система охраны побережья Калифорнии» и тихо промолчать. .