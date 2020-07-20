Россияне смогут получить страховые выплаты из-за невыезда за рубеж

Москва, 20 июля. Россияне, которые из-за пандемии коронавируса не смогли выехать за рубеж, смогут получить страховые выплаты. Об этом заявил финансовый омбудсмен Юрий Воронин.

По его словам, жалобы на отказ от выплаты возмещений по страховке заняли третье место по количеству специфических «коронавирусных» обращений к уполномоченному. Страховщики ссылались на форс-мажор и обстоятельства непреодолимой силы.

Воронин подчеркнул, что граждане имеют полное право на получение выплат, если срок страхования не наступил.

«Отказ финансовой организации в выплате страхового возмещения не обоснован в случае, если соответствующий риск был принят на страхование», — передают «Известия» сообщение пресс-службы финомбудсмена.

Там уточнили, что сумма страхового возмещения зависит от условий договора. Это может быть, например, премия за вычетом части на услуги страховой компании.

В Ростуризме ранее предложили компенсировать гражданам затраты на отдых. Правительство собирается выделить около 15 миллиардов рублей из государственного бюджета на реализацию этой инициативы. Планируется, что россиянам, которые путешествуют по своей стране, будут выплачивать по пять тысяч рублей за каждые 25 тысяч рублей, потраченные на оплату туристической услуги.