Собчак выпустила двухчасовой фильм о Среднеуральском женском монастыре

Москва, 20 июля. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак выпустила фильм о Среднеуральском женском монастыре, захваченном опальным схиигуменом Сергием Романовым. Видео под названием «Монастырь особого назначения» появилось на ее YouTube-канале.

Фильм длится более двух часов. В нем можно увидеть фрагменты проповедей Сергия, проводимых им обрядов изгнания бесов и услышать высказывания о лишенном сана схимонахе от известных людей.

В видео также есть интервью с представителем екатеринбургской епархии, настоятелем Храма на Крови отцом Максимом Миняйло, который объясняет, почему Русская православная церковь (РПЦ) позволила Романову стать священником и вести службы, несмотря на совершенные им убийства.

Значительная часть фильма посвящена рассказам бывших послушников монастыря. Христина Самушкина рассказывает, что попала в него в пятилетнем возрасте и подружилась с монахиней Татьяной, которая заменила ей мать, но скоропостижно скончалась от лейкоза. По словам Самушкиной, схиигумен допустил в монастыре «полную антисанитарию» и отсутствие медобследования сестер.

«В 10 лет у меня началось понимание, что слова расходятся с действиями. Говорим одно, а делаем другое. Уже тогда я начала задавать вопросы. За это меня либо наказывали, либо пороли», — призналась она.

В процессе съемок фильма Собчак и ее команда столкнулись с трудностями. Сторонники Романова силой выпроводили операторов, разбив камеру и сломав руку режиссеру проекта Сергею Ерженкову.

Среднеуральский женский монастырь был захвачен схиигуменом, которого отстранили от проповедей 27 апреля. Причиной стала видеозапись, на которой он призывал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, введенный в связи с коронавирусом. Кроме того, он называл ситуацию с COVID-19 «псевдопандемией».