Вассерман объяснил, почему у 26 человек на планете сосредоточена половина мировых богатств

Гутерреш не будет участвовать в торможении мирового неравенства, считает политический аналитик Анатолий Вассерман.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время лекции в память о борце с режимом апартеида на юге Африки Нельсоне Манделе заявил, что 26 самых богатых жителей Земли обладают столькими же благами, сколько половина населения планеты. При этом более 70% людей на земном шаре живут в условиях растущего неравенства.

«Неравенство — характерная черта нашего времени. Более 70% населения мира живет в условиях растущего неравенства в доходах и богатстве. Двадцати шести самым богатым людям в мире принадлежит столько же благ, сколько половине населения планеты», — уверен генсек.

Неравенство, по мнению Гутерреша, измеряется не только доходами, высокой заработной платой и богатством, многое зависит от «пола, семейного и этнического происхождения, расы, наличия или отсутствия инвалидности и других факторов». Представитель ООН также считает, что для коренных народов, мигрантов, беженцев и различных меньшинств неравенство означает дискриминацию, злоупотребления и отсутствие доступа к правосудию.

«Еще до пандемии COVID-19 многие люди во всем мире понимали, что неравенство подрывает их жизненные перспективы и возможности. Они видели, что мир вышел из равновесия. Они чувствовали себя брошенными на произвол судьбы. Они видели, как в результате экономической политики ресурсы направляются вверх к привилегированному меньшинству», — сказал он.

Комментируя слова Гутерреша, известный российский политический аналитик, знаток и интеллектуал Анатолий Вассерман сообщил, что какие-то формы неравенства могут сохраняться даже при социализме и коммунизме.

«Люди физически не равны, люди интеллектуально не равны и, более того, в обозримом будущем тоже не будут равны. Даже при том, что в человеке доля врожденного пренебрежимо мала, и практически все, что нам свойственно, так или иначе воспитано, не означает, что люди равны. Ведь и воспитываемся мы в разных условиях, и тренируемся разными способами, поэтому неравенство всегда было и если не всегда, то, по крайней мере, в обозримом будущем будет. Но это совершенно не означает, что люди должны быть не равны в правах и возможностях», — говорит собеседник Федерального агентства новостей.

Каждому человеку, по мнению Анатолия Вассермана, так или иначе должны быть открыты возможности освоения «всего, что может оказаться доступно или полезно». Об этом, к слову, Гутерреш и говорит, не призывая к равенству, «всеобщей уравниловке».

«Это (заявление Гутерреша. — Прим. ФАН), насколько я понимаю, призыв прежде всего к равноправию, то есть к тому, чтобы разные люди могли при всем своем неравенстве иметь одинаковые права на его устранение. Понятно, что равное право опять же не означает одинаковые возможности. Люди, имеющие формально одни и те же права, все равно будут иметь разные возможности, чтобы добраться до осуществления своих планов, но сами права должны быть одинаковы. А сейчас это далеко не так, сейчас большая часть государств мира так или иначе формирует у своих граждан именно неравные права. У кого то, в каких-то странах де-юре, то есть официально, признано, что у одних людей прав больше, а у других меньше. У кого-то де-факто, то есть формально, вроде бы права у всех одинаковые, но воспользоваться ими нельзя», — продолжает Вассерман.

Действительно, очень часто формальное наличие прав сопровождается фактической невозможностью ими воспользоваться. Собеседник ФАН привел в пример США, где «печальным опытом доказано», что простому человеку нет смысла судиться за свои патентные права с крупными корпорациями, так как у последних больше возможностей затягивать суд до тех пор, пока у человека не кончатся деньги на оплату адвокатов.

«В любом случае для людей в высшей степени желательно, чтобы их права как можно меньше ограничивались, в том числе права имущественные. Гутерреш совершенно справедливо указывает на катастрофический размах неравенства, но не говорит, чем он вызван. Один из законов рынка — монополизация, то есть сосредоточение все больших ресурсов в руках все меньшего числа народа. Это вполне объективный, многократно выявленный, многократно доказанный закон, и даже попытки как-то задержать его такими совершенно нерыночными мерами, как, например, антимонопольные законы, все равно не отменяют действия закона рынка. В лучшем случае это немного замедляет его проявление», — уверен аналитик.

А так как Гутерреш занимает всего лишь должность генерального секретаря ООН, он не может об этом говорить открыто. Поэтому и не будет каким-либо образом пытаться участвовать в торможении, а тем более в предотвращении проявления монополизации.

«Простейший и эффективнейший способ сокращения экономического неравенства — это то, что называют социализмом, то есть единая собственность на средства производства. Но она имеет смысл только пока и постольку, пока и поскольку мы можем управлять всем этим общественным хозяйством как единым целым. Технические средства, позволяющие планировать все мировое производство как единое целое и, соответственно, управлять им, накопятся в мире, по очень приблизительным оценкам, где-то к концу 2020-ых. До того полный социализм, то есть обобществление всех средств производства, к сожалению, остается экономически малоэффективным», — закончил эксперт.

Напомним, Гутерреш ранее сообщал, что из-за пандемии коронавирусной инфекции мир столкнулся с самой глубокой глобальной рецессией со времен Второй мировой войны и самым серьезным падением доходов с 1870 года.