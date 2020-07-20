Врач-психиатр объяснил, зачем «ангарский маньяк» сознался в новых убийствах

Осужденный на два пожизненных срока Михаил Попков, известный как Ангарский маньяк, мог сознаться в убийствах еще двух женщин, чтобы покинуть территорию колонии на время следственных действий. Такое мнение высказал врач-психиатр, судебно-психиатрический эксперт Артем Гилев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Ранее стало известно, что Попкова этапировали в Иркутскую область в связи с новыми эпизодами преступлений. Как сообщили в Следственном комитете РФ, на допросе он признался в убийствах двух женщин в период с 1995 по 1998 гг. в Ангарске.

«По одному из эпизодов мужчине предъявлено обвинение, по второму эпизоду следователями СК России совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия», — говорится в сообщении СК России.

Судебно-психиатрический эксперт Артем Гилев считает, что Попков специально сознался в двух новых убийствах. По словам специалиста, подобные признания для таких осужденных — не редкость.

«Они часто так делают, чтобы следственные действия провести. У него, в принципе, нет возможности выйти [на свободу] до конца жизни: два пожизненных срока. Поэтому у него единственный вариант — показать еще одно убийство. И они (такие преступники. — Прим. ФАН) с периодичностью в несколько лет выдают их», — сказал Артем Гилев в комментарии ФАН.

Следственный комитет уже доказал причастность Попкова к совершению 81 убийства и трем покушениям на убийство, сообщили в ведомстве. Преступления были совершены в период с 1992 по 2010 гг.

Что известно об Ангарском маньяке

Михаил Попков — бывший сотрудник правоохранительных органов. Обществу он более известен как Ангарский маньяк. По имеющимся данным, в период с 1992 по 2010 гг. Попков убил 78 человек. Почти все его жертвы — женщины, возраст которых варьировался от 16 до 50 лет.

Убитых и изнасилованных жертв в регионе находили с 1992 года. Из-за схожести почерка преступника следователи объединили все эпизоды в серию. Арестовать Ангарского маньяка удалось лишь в 2012 году. Тогда Попкову предъявили обвинения в совершении 22 убийств и двух покушениях.

Суд вынес обвинительный приговор и назначил Михаилу Попкову пожизненное заключение. Однако после этого Ангарский маньяк признался в еще 60 преступлениях.

В 2018 году Иркутский областной суд признал Попкова виновным в 56 убийствах и приговорил к пожизненному сроку.