Шествие «Бессмертного полка» перенесено на 9 мая 2021 года 

Москва, 20 июля. Шествие «Бессмертного полка» состоится 9 мая 2021 года в виду непростой санитарно-эпидемиологической обстановки. Об этом говорится в сообщении исполкома общероссийского общественного движения.

В исполкоме подчеркнули, что из-за распространения коронавируса сложно было назвать дату проведения акции в этом году. Поэтому решение перенести на весну 2021 года — правильное. В исполкоме надеются, что в то время не будет никакой угрозы здоровью граждан.

«И все мы пройдем в строю «Бессмертного полка», чествуя дедов и прадедов, защищавших нашу Родину в Великую Отечественную войну», — говорится в сообщении.

Представители движения поблагодарили президента РФ Владимира Путина за поддержку этой инициативы.

Пандемия коронавируса, охватившая практически весь мир, внесла корректировки в программу празднования Дня Победы. Из-за распространения инфекции пришлось перенести проведение как парада на Красной площади, так и «Бессмертного полка». Организаторы предполагали, что акцию удастся провести 26 июля, однако дату все же решили сдвинуть на более поздний срок.

Согласно последним данным оперативного штаба по контролю за распространением инфекции, в России выявлено 777 тысяч случаев COVID-19. Свыше 553 тысяч пациентов поправились, зафиксировано около 12 тысяч летальных исходов. Ситуация в стране постепенно стабилизируется.