Минздрав попросят разъяснить оформление справки о COVID-19 для санатория

Российские врачи должны получить официальное разъяснение Минздрава о том, как выдавать гражданам справки об отсутствии контактов с больными COVID-19 для заселения в санатории. Об этом Федеральному агентству новостей заявила зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко.

«На днях я проверяла, как работают новые требования Роспотребнадзора и Минздрава для отбывающих в санатории граждан. Могу сказать, что никак. Терапевты совершенно не в курсе, как оформлять справку про отсутствие у меня COVID-19. Врач из Москвы, где я обслуживаюсь много лет, собрался отправлять меня в поликлинику по месту регистрации, то есть в Краснодар, где я не была весь период активного распространения коронавируса, и естественно там не наблюдаюсь», — рассказала депутат.

Костенко напомнила, что после некоторой критики Роспотребнадзор отменил обязательное наличие справки об отсутствии COVID-19 при заселении в санатории. Такое решение было связано с тем, что не в каждом населенном пункте эти тесты делаются, а сроки предоставления результатов зачастую затягиваются.

И в целом, по словам парламентария, это скорее бессмысленно, потому что человек едет в санаторий общественным транспортом и может заразиться коронавирусом по дороге, а по приезду показать справку с отрицательным результатом теста.

«Только спустя две-три недели Минздрав скорректировал свой приказ, где тоже отменил эти тесты и написал, что нужно вместо теста получить справку от терапевта, оформляющего санаторно-курортную карту, о том, что у вас не было контактов с коронавирусными больными. Но никаких разъяснений не дал, и сейчас граждане сталкиваются с тем, что ни один врач не дает этот документ, — пояснила собеседница ФАН. — И я на своем опыте убедилась в этом, когда пошла оформлять эту справку в санаторий. Врачи в принципе не знали о таких изменениях, то есть не была оперативно доведена информация до персонала. Даже не знаю, попаду ли я в санаторий теперь».

Наталья Костенко убеждена, что Минздрав должен был разъяснить, что либо информация об отсутствии контактов с больными COVID-19 запрашивается из какой-то общей базы, и если конкретного человека в ней нет, то об этом дается справка. Либо, по ее словам, должна ставиться пометка в санаторно-курортной карте о том, что пациент заявил об отсутствии болезни или контактов.

Напомним, что соответствующие изменения внесены в приказ Минздрава от 19 марта 2020 года (редакция от 29 мая). В прошлой редакции говорилось, что принимать отдыхающих в санатории необходимо на основании результатов лабораторного исследования на коронавирус, полученных не позднее чем за два дня до даты отъезда.