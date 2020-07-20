Экономисты рассказали о повышенных пенсиях, которые будут получать россияне

Индексация пенсий на уровне около 6% в течение трех лет позволит существенно увеличить размер средней пенсии в стране. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Рост средней пенсии

Средняя пенсия граждан РФ в 2023 году достигнет 19 283 рублей. Такие данные следуют из проекта бюджета Пенсионного фонда России (ПФР). Согласно плану, увеличение размера пенсионных выплат будет происходить за счет индексации.

Сообщается, что в 2021 году пенсионные выплаты составят 17 432 рубля, в 2022-м увеличатся до 18 357 рублей, а в 2023 году достигнут отметки 19 283 рубля. Рост размера пенсий произойдет за счет индексации, которая должна превышать среднегодовую инфляцию. В 2021 году она составит 6,3%, в 2022 — 5,9% и в 2023 — 5,6%.

Несмотря на сложности

Первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал отметил, что индексация пенсий на уровне около 6% в течение трех лет (2021-2023 года) — это запланированные действия правительства. Индексация позволит существенно увеличить размер средней пенсии в стране на протяжении трех лет, несмотря на экономические сложности.

«Ведь уровень социальных пособий, в том числе пенсионных выплат, — важный социальный параметр как для бюджета, так и для государства в целом. При этом размер индексации явно выше уровня таргетируемой инфляции, которая в течение тех же трех лет не должна превысить размер 4%. Пожилые люди будут получать повышение пенсии, которое компенсирует рост инфляции и при этом увеличит размер доходов», — заключил Павел Сигал.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рассказал, что такое увеличение пенсий благоприятно отразится на качестве жизни пожилых людей. В последние несколько лет в стране наблюдается довольно низкая инфляция на уровне 3-4%, а сама индексация составит 6%, что защитит выплаты пенсионеров.

«Средства люди направят на покупку продуктов питания, лекарства и отдых, чтобы улучшить свое состояние и укрепить иммунитет. После снятия ограничений на передвижение, россияне станут чаще выходить из дома, двигаться, что хорошо скажется на их здоровье. Часть пенсии они потратят на заготовку овощей и фруктов к осенне-зимнему периоду», — заключил Артем Деев.

После принятия поправок в Конституцию России ежегодная индексация пенсионных выплат и пособий закреплена в основном законе страны. В этом году жителей РФ ждет индексация в 9,13%. Этот показатель в три раза превышает уровень официальной инфляции. Ранее сообщалось, что прогнозируемая ежегодная индексация пенсий будет формироваться таким образом, чтобы к 2024 году средний размер страховых выплат составил около 20 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что повышенную пенсию могут получить граждане России, которым исполнилось 80 лет. Согласно данным Пенсионного фонда России (ПФР), для такой категории лиц полагается двойная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости.