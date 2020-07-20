Тайско-американский альянс: как США ищут союзников против Китая

Автор Telegram-канала «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о визите начальника штаба армии США в Таиланд во время пандемии COVID-19, планах Вашингтона по сдерживанию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе и перспективах создания американской военной базы в королевстве.

Начальник штаба армии США генерал Джеймс Макконвилл посетил Таиланд 9-10 июля текущего года, встретившись с главнокомандующим сухопутными войсками генералом Апиратом Конгсомпонгом. Премьер-министр Прают Чан-Оча также обсудил вопросы стратегического партнерства между двумя странами c американским высокопоставленным офицером и послом США в Таиланде Майклом Джорджем ДеСомбрэ.

Новые нормы в эпоху коронавируса

Группа из шести человек во главе с Макконвиллом стала первой иностранной делегацией, официально посетившей королевство после ослабления запрета на международные перелеты. Американской миссии не пришлось проходить 14-дневный карантин, как предписано текущими правилами въезда в страну, но каждый участник сдал тест на COVID-19 перед посадкой на рейс и по прибытии в Таиланд, а во время переговоров всех обязали носить маски.

Накануне тайские военные опечатали и продезинфицировали районы, которые американцы планировали посетить, а также разработали специальную процедуру безопасности, включающую ряд ограничений: допускаются только краткосрочные визиты; иностранная делегация должна быть не более 10 человек; всем участникам необходимо предоставить справку с отрицательным результатом теста на коронавирус; тайская сторона обеспечивает сопровождение, состоящее из офицеров связи, сотрудников здравоохранения и службы безопасности; члены группы обязаны придерживаться установленного маршрута и не могут самостоятельно посещать публичные места или пользоваться общественным транспортом.

Эти правила, вероятно, станут стандартом для официальных зарубежных представителей, посещающих королевство.

Заявление о стратегическом видении

В ходе визита Макконвилл и Апират подписали заявление о стратегическом видении, которое призвано укрепить двусторонние отношения между армиями, определить совместные подходы и цели, стоящие перед военными, а также углубить 65-летний тайско-американский альянс и подготовить его к будущим вызовам.

Ни одна из сторон так и не опубликовала текст заявления, но посольство США отметило, что генералы обсуждали вопросы военной доктрины, модернизации, взаимодействия и совместных учений.

Для Апирата Конгсомпонга, уходящего в сентябре в отставку, прием американской делегации стал последним крупным мероприятием, которое утвердит за ним статус одного из главных сторонников укрепления и расширения сотрудничества с США в сфере безопасности и обороны.

Штаты в очередной раз акцентировали внимание на своем присутствии в Индо-Тихоокеанском регионе, стараясь продемонстрировать, что у них есть надежные союзники в этой части мира. Пентагон стремится подтвердить и укрепить позиции США в сфере региональной безопасности, так как при администрации Трампа американское влияние Юго-Восточной Азии быстро сокращается.

Непростое сотрудничество

Визит начальника штаба армии США в Бангкок во время пандемии и совместное заявление призваны показать сторонникам и противникам Вашингтона, что тайско-американский альянс по-прежнему жив, несмотря на отсутствие явных общих врагов, а также охлаждение отношений после военного переворота 2014 года, который возглавлял тогдашний главнокомандующий генерал Прают. В результате, американцы были вынуждены частично свернуть совместные военные программы, а Бангкок в ответ пошел на сближение с Китаем.

После всеобщих выборов 2019 года, которые формально вернули гражданское правление во главе всё с тем же Праютом, Пентагон взялся восстанавливать военные связи, разрешив продажу Таиланду крупнейшей партии вооружений, включающей 120 американских бронетранспортеров Stryker, четыре вертолета Black Hawk, восемь вертолетов AH-6I, а также 50 ракет AGM-114 Hellfire.

Документ о сотрудничестве в военной сфере, утвержденный генералами Макконвиллом и Апиратом, призван скоординировать усилия по поддержанию порядка в Индо-Тихоокеанском регионе и следует той же логике, что и совместное заявление о перспективах тайско-американского оборонного альянса на 2020 год, которое министр обороны США Марк Эспер и премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча подписали на саммите АСЕАН в ноябре 2019 года.

Примечательно, что на том же саммите тайский лидер заключил отдельное соглашение о сотрудничестве с министром обороны Китая, увеличив количество двусторонних учений, тренировок и образовательных программ для военных.

Сдерживание Китая

Таиланд является старейшим союзником Америки в Юго-Восточной Азии, где Соединенные Штаты пытаются противостоять растущему влиянию Китая. Вашингтон рассчитывает, что после подписания соглашений Бангкок будет более открыто демонстрировать свою поддержку американской позиции, особенно в отношении споров по Южно-Китайскому морю.

A dreadful map by @TheEconomist of South China Sea maritime claims. Erroneously depicts Vietnamese and Philippine EEZs, while failing to show the EEZ that China does claim. China also does (yet) claim waters within the nine-dashed line based on UNCLOS. https://t.co/PpireafMvh pic.twitter.com/JTLu1oouJa — M. Taylor Fravel (@fravel) June 22, 2018

С недавних пор субрегион Большого Меконга становится новым полем американо-китайских противоречий, где один из ключевых инструментов продвижения интересов Пекина в Индокитае — сотрудничество «Ланьцан-Меконг» (Lancang-Mekong Cooperation, LMC) — сталкивается с Инициативой по Нижнему Меконгу (Lower Mekong Initiative, LMI), предложенной в 2009 году тогдашним госсекретарем Хиллари Клинтон. Противостояние США и Китая будет вести к политизации любых проблем в бассейне реки, особенно связанных с управлением водными ресурсами, строительством плотин и воздействием на экологию.

Формально Вашингтон и Бангкок разделяют идею создания безопасного, стабильного, свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. При этом США постоянно подчеркивают необходимость «сосредоточиться на сдерживании агрессии», подразумевая возможность китайской экспансии. Но проблема американского подхода по совместному противодействию Китаю в том, что даже такой близкий союзник, как Таиланд, не желает вступать в открытую конфронтацию и придерживается несколько иных взглядов на взаимоотношения с Пекином, стараясь извлечь выгоду из сотрудничества и не попасть в зависимость от КНР.

Американская база в Таиланде: слухи или планы

Во время визита делегации США в очередной раз всплыли слухи о создании американской военной базы в Таиланде. Отвечая на вопросы журналистов, тайский генерал опроверг предположения, что Соединенные Штаты ведут переговоры о возможном размещении своих войск в королевстве.

«Не поднимайте вопросов, которые могут создать конфликт в регионе», — сказал главнокомандующий сухопутными войсками Апират Конгсомпонг.

Подобные разговоры стали периодически появляться после того, как в начале 2018 года местные СМИ со ссылкой на анонимный источник в министерстве обороны сообщили, что на четырех тайско-американских стратегических переговорах по обороне обсуждалось предложение США создать в Таиланде центр технического обслуживания вооружений и военной техники. Официальные лица эту информацию отрицают.

Специалисты отмечают, что Вашингтон может быть заинтересован в заключении соглашения, предоставляющего постоянный доступ к авиабазе У-Тапао, которая является важным логистическим центром для сил США в Индо-Тихоокеанском регионе. Несмотря на свой нейтралитет, во время войн в Ираке и Афганистане тайское правительство временно разрешало американским военным самолетам использовать авиабазу. Кроме того, по неподтвержденным данным, некоторые отставные представители американской разведки в У-Тапао могли допрашивать боевиков «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещена в РФ).

Учитывая, что генерал Джеймс Макконвилл прибыл в Бангкок из Сингапура, а после отправился с визитом в Японию, можно отметить важную роль Таиланда как одного из ключевых элементов возможной стратегии Пентагона по созданию в регионе опорных точек для размещения вооружений и, в случае необходимости, переброски своих военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.