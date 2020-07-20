Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Тайско-американский альянс: как США ищут союзников против Китая

48
0 Оставить комментарий

Тайско-американский альянс: как США ищут союзников против Китая

Автор Telegram-канала «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о визите начальника штаба армии США в Таиланд во время пандемии COVID-19, планах Вашингтона по сдерживанию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе и перспективах создания американской военной базы в королевстве.

Начальник штаба армии США генерал Джеймс Макконвилл посетил Таиланд 9-10 июля текущего года, встретившись с главнокомандующим сухопутными войсками генералом Апиратом Конгсомпонгом. Премьер-министр Прают Чан-Оча также обсудил вопросы стратегического партнерства между двумя странами c американским высокопоставленным офицером и послом США в Таиланде Майклом Джорджем ДеСомбрэ.

Новые нормы в эпоху коронавируса

Группа из шести человек во главе с Макконвиллом стала первой иностранной делегацией, официально посетившей королевство после ослабления запрета на международные перелеты. Американской миссии не пришлось проходить 14-дневный карантин, как предписано текущими правилами въезда в страну, но каждый участник сдал тест на COVID-19 перед посадкой на рейс и по прибытии в Таиланд, а во время переговоров всех обязали носить маски.

Тайско-американский альянс: как США ищут союзников против Китая

Накануне тайские военные опечатали и продезинфицировали районы, которые американцы планировали посетить, а также разработали специальную процедуру безопасности, включающую ряд ограничений: допускаются только краткосрочные визиты; иностранная делегация должна быть не более 10 человек; всем участникам необходимо предоставить справку с отрицательным результатом теста на коронавирус; тайская сторона обеспечивает сопровождение, состоящее из офицеров связи, сотрудников здравоохранения и службы безопасности; члены группы обязаны придерживаться установленного маршрута и не могут самостоятельно посещать публичные места или пользоваться общественным транспортом.

Эти правила, вероятно, станут стандартом для официальных зарубежных представителей, посещающих королевство.

Заявление о стратегическом видении

В ходе визита Макконвилл и Апират подписали заявление о стратегическом видении, которое призвано укрепить двусторонние отношения между армиями, определить совместные подходы и цели, стоящие перед военными, а также углубить 65-летний тайско-американский альянс и подготовить его к будущим вызовам.

Тайско-американский альянс: как США ищут союзников против Китая

Ни одна из сторон так и не опубликовала текст заявления, но посольство США отметило, что генералы обсуждали вопросы военной доктрины, модернизации, взаимодействия и совместных учений.

Для Апирата Конгсомпонга, уходящего в сентябре в отставку, прием американской делегации стал последним крупным мероприятием, которое утвердит за ним статус одного из главных сторонников укрепления и расширения сотрудничества с США в сфере безопасности и обороны.

Тайско-американский альянс: как США ищут союзников против Китая

Штаты в очередной раз акцентировали внимание на своем присутствии в Индо-Тихоокеанском регионе, стараясь продемонстрировать, что у них есть надежные союзники в этой части мира. Пентагон стремится подтвердить и укрепить позиции США в сфере региональной безопасности, так как при администрации Трампа американское влияние Юго-Восточной Азии быстро сокращается.

Непростое сотрудничество

Визит начальника штаба армии США в Бангкок во время пандемии и совместное заявление призваны показать сторонникам и противникам Вашингтона, что тайско-американский альянс по-прежнему жив, несмотря на отсутствие явных общих врагов, а также охлаждение отношений после военного переворота 2014 года, который возглавлял тогдашний главнокомандующий генерал Прают. В результате, американцы были вынуждены частично свернуть совместные военные программы, а Бангкок в ответ пошел на сближение с Китаем.

После всеобщих выборов 2019 года, которые формально вернули гражданское правление во главе всё с тем же Праютом, Пентагон взялся восстанавливать военные связи, разрешив продажу Таиланду крупнейшей партии вооружений, включающей 120 американских бронетранспортеров Stryker, четыре вертолета Black Hawk, восемь вертолетов AH-6I, а также 50 ракет AGM-114 Hellfire.

Документ о сотрудничестве в военной сфере, утвержденный генералами Макконвиллом и Апиратом, призван скоординировать усилия по поддержанию порядка в Индо-Тихоокеанском регионе и следует той же логике, что и совместное заявление о перспективах тайско-американского оборонного альянса на 2020 год, которое министр обороны США Марк Эспер и премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча подписали на саммите АСЕАН в ноябре 2019 года.

Тайско-американский альянс: как США ищут союзников против Китая

Примечательно, что на том же саммите тайский лидер заключил отдельное соглашение о сотрудничестве с министром обороны Китая, увеличив количество двусторонних учений, тренировок и образовательных программ для военных.

Сдерживание Китая

Таиланд является старейшим союзником Америки в Юго-Восточной Азии, где Соединенные Штаты пытаются противостоять растущему влиянию Китая. Вашингтон рассчитывает, что после подписания соглашений Бангкок будет более открыто демонстрировать свою поддержку американской позиции, особенно в отношении споров по Южно-Китайскому морю.

С недавних пор субрегион Большого Меконга становится новым полем американо-китайских противоречий, где один из ключевых инструментов продвижения интересов Пекина в Индокитае — сотрудничество «Ланьцан-Меконг» (Lancang-Mekong Cooperation, LMC) — сталкивается с Инициативой по Нижнему Меконгу (Lower Mekong Initiative, LMI), предложенной в 2009 году тогдашним госсекретарем Хиллари Клинтон. Противостояние США и Китая будет вести к политизации любых проблем в бассейне реки, особенно связанных с управлением водными ресурсами, строительством плотин и воздействием на экологию.

Формально Вашингтон и Бангкок разделяют идею создания безопасного, стабильного, свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. При этом США постоянно подчеркивают необходимость «сосредоточиться на сдерживании агрессии», подразумевая возможность китайской экспансии. Но проблема американского подхода по совместному противодействию Китаю в том, что даже такой близкий союзник, как Таиланд, не желает вступать в открытую конфронтацию и придерживается несколько иных взглядов на взаимоотношения с Пекином, стараясь извлечь выгоду из сотрудничества и не попасть в зависимость от КНР.

Американская база в Таиланде: слухи или планы

Во время визита делегации США в очередной раз всплыли слухи о создании американской военной базы в Таиланде. Отвечая на вопросы журналистов, тайский генерал опроверг предположения, что Соединенные Штаты ведут переговоры о возможном размещении своих войск в королевстве.

«Не поднимайте вопросов, которые могут создать конфликт в регионе», — сказал главнокомандующий сухопутными войсками Апират Конгсомпонг.

Подобные разговоры стали периодически появляться после того, как в начале 2018 года местные СМИ со ссылкой на анонимный источник в министерстве обороны сообщили, что на четырех тайско-американских стратегических переговорах по обороне обсуждалось предложение США создать в Таиланде центр технического обслуживания вооружений и военной техники. Официальные лица эту информацию отрицают.

Специалисты отмечают, что Вашингтон может быть заинтересован в заключении соглашения, предоставляющего постоянный доступ к авиабазе У-Тапао, которая является важным логистическим центром для сил США в Индо-Тихоокеанском регионе. Несмотря на свой нейтралитет, во время войн в Ираке и Афганистане тайское правительство временно разрешало американским военным самолетам использовать авиабазу. Кроме того, по неподтвержденным данным, некоторые отставные представители американской разведки в У-Тапао могли допрашивать боевиков «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещена в РФ).

Учитывая, что генерал Джеймс Макконвилл прибыл в Бангкок из Сингапура, а после отправился с визитом в Японию, можно отметить важную роль Таиланда как одного из ключевых элементов возможной стратегии Пентагона по созданию в регионе опорных точек для размещения вооружений и, в случае необходимости, переброски своих военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Новости партнеров

Новости партнеров