Врач рассказал, как уберечь ребенка от падения из окна

Санкт-Петербург, 20 июля. Заведующий отделением нейрохирургии Детской городской больницы №1 Александр Рубин рассказал, как обезопасить ребенка от падения из окна.

По словам специалиста, родителям не стоит ставить мебель у окна. Ребенок может забраться по ней на подоконник и случайно открыть окно, пишет телеканал «Санкт-Петербург».

Врач подчеркнул, что москитная сетка не может уберечь от падения. Она слабо крепится к окну, малыш может опереться на нее руками и упасть вместе с ней.

Кроме того, Рубин рекомендовал не ставить около окна кровать или диван и не разрешать прыгать на кровати около окна. Также Рубин посоветовал устанавливать на окна ручки-замки с ключом.

Врач отметил, что каждое лето к нему в стационар поступает от трех до пяти детей после падения из окна. Зачастую родителю стоит отвернуться на секунду, и ребенок уже лезет в окно. Обычно из окон выпадают дети трех-четырех лет.

Ранее директор Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда ученые смогут приступить к разработке вакцины от коронавирусной инфекции для детей. По словам специалиста, первые испытания начнутся в течение полугода после того, как будет получен положительный опыт от вакцины для взрослых.