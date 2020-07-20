Умер режиссер Александр Боголюбов

Москва, 20 июля. Отец известного телеведущего Оскара Кучеры Александр Боголюбов ушел из жизни на 87-м году жизни.

Александр Боголюбов является режиссером известного фильма «Батальоны просят огня» и мультфильма «Приключения Незнайки». Сообщение о его смерти появилось на официальном сайте кинематографистов.

«На 87-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Боголюбова Александра Акимовича», — говорится в сообщении.

В союзе кинематографистов РФ выразили слова соболезнования родным и близким режиссера.

Александр Блоголюбов родился 29 декабря 1934 года. Он учился в Киевском Государственном институте театральных искусств на режиссерском факультете. Окончил его в 1962 году. Блоголюбов работал на киностудии имени А. П. Довженко и Одесской киностудии, а также сотрудничал с Киевской студией научно-популярных фильмов и мультфильмов.

Широкую известность он получил благодаря многочисленным режиссерским работам: «Батальоны просят огня», Приключения Незнайки и его друзей», «Мелодия на два голоса», «Бумеранг», «Волшебник Изумрудного города».