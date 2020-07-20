Как тренировать память: 10 эффективных упражнений

Как тренировать память и внимание, чтобы сохранить ясность ума на долгие годы? Поговорим о том, как улучшить память, и предложим комплекс упражнений, которые отлично справятся с этой задачей.

Современный мир полон гаджетов, которые в буквальном смысле думают за своих владельцев. Приложения и планировщики напомнят о важном совещании, распишут график встреч на месяц вперед и подскажут, что купить в магазине на ужин. Так стоит ли при таком количестве помощников «заморачиваться» и тратить время на тренировку памяти? Безусловно! Нейробиологи утверждают, что за воспроизведение воспоминаний отвечают разные отделы мозга, а, стало быть, выполняя упражнения на запоминание, мы развиваем мыслительные процессы в целом.

Общие правила

Для поддержания здоровья мозга необходимо соблюдение следующих условий:

Полноценный сон не менее семи часов в сутки. Именно во сне происходит обработка воспоминаний.

Именно во сне происходит обработка воспоминаний. Отказ от вредных привычек. Алкоголь даже в небольших количествах ухудшает память, ведь во время его употребления разрушаются связи между клетками мозга. А никотин вызывает нарушения мозгового кровообращения.

Алкоголь даже в небольших количествах ухудшает память, ведь во время его употребления разрушаются связи между клетками мозга. А никотин вызывает нарушения мозгового кровообращения. Прогулки на свежем воздухе. Оказывают благотворное влияние на весь организм в целом и на мозг в частности. Клетки насыщаются кислородом, и информация усваивается лучше. Также важно регулярное проветривание.

Оказывают благотворное влияние на весь организм в целом и на мозг в частности. Клетки насыщаются кислородом, и информация усваивается лучше. Также важно регулярное проветривание. Правильное питание. Для нормальной умственной деятельности нам нужны аминокислоты, полинасыщенные жиры и витамины. Все необходимое содержится в морской рыбе, яйцах, орехах, злаковых, зеленых овощах и фруктах, кисломолочных продуктах. Для улучшения настроения можно позволить себе кусочек горького шоколада, который борется со старением клеток мозга благодаря входящему в состав флавонолу. Под запрет попадает фастфуд, копчености, жирная и жареная пища.

Для нормальной умственной деятельности нам нужны аминокислоты, полинасыщенные жиры и витамины. Все необходимое содержится в морской рыбе, яйцах, орехах, злаковых, зеленых овощах и фруктах, кисломолочных продуктах. Для улучшения настроения можно позволить себе кусочек горького шоколада, который борется со старением клеток мозга благодаря входящему в состав флавонолу. Под запрет попадает фастфуд, копчености, жирная и жареная пища. Увеличение количества потребляемой жидкости. Обезвоживание отрицательно сказывается на скорости передачи нервных импульсов, поскольку ткани мозга состоят из воды на 80%. Употребление не менее двух литров чистой негазированной воды в сутки самым положительным образом скажется на качестве жизни.

Оцениваем себя

Проверить состояние памяти поможет несложный тест:

Возьмите список из 20 слов, изучайте его в течение 1,5 минуты, а затем закройте и попытайтесь записать их в том же порядке.

Оцените результат:

не менее 18 слов — отлично;

— отлично; не менее 15 — хорошо;

— хорошо; 14-10 — удовлетворительно;

— удовлетворительно; 10 и меньше — нужно поработать над собой.

Упражнения для тренировки памяти

Не стоит расстраиваться, если получилось воспроизвести лишь часть слов из теста. Наш мозг способен творить настоящие чудеса, если выполнять следующие условия:

Читаем наоборот. Начать можно с одного-двух слов, постепенно переходя к предложениям.

Начать можно с одного-двух слов, постепенно переходя к предложениям. Задействуем вторую руку. Если вы правша — начинайте выполнять привычные действия левой рукой. Если левша — наоборот, правой. Такой прием способствует развитию обоих полушарий мозга.

Если вы правша — начинайте выполнять привычные действия левой рукой. Если левша — наоборот, правой. Такой прием способствует развитию обоих полушарий мозга. Изучаем иностранные языки. Погружение в грамматические и лексические особенности дает потрясающие результаты.

Погружение в грамматические и лексические особенности дает потрясающие результаты. Разглядываем картинку и стараемся запомнить мельчайшие детали. Затем воспроизводим увиденное.

Затем воспроизводим увиденное. Учим наизусть стихи и песни. Любые — какие нравятся. Содержание и художественная ценность в данном случае не имеют особого значения.

Любые — какие нравятся. Содержание и художественная ценность в данном случае не имеют особого значения. Смотрим по сторонам. По дороге с работы или учебы желательно по возможности выбирать разные маршруты и разглядывать окружающее пространство, стараясь запомнить увиденное в пути.

По дороге с работы или учебы желательно по возможности выбирать разные маршруты и разглядывать окружающее пространство, стараясь запомнить увиденное в пути. Рисуем пиктограммы. Любой текст можно изобразить схематично в виде простейших рисунков, а потом, глядя на них, воспроизвести написанное. Особенно хорошо работает со стихами.

Любой текст можно изобразить схематично в виде простейших рисунков, а потом, глядя на них, воспроизвести написанное. Особенно хорошо работает со стихами. Играем в ассоциации.

Читаем и пересказываем прочитанное.

Совмещаем приятное с полезным: по пути из магазина вспоминаем стоимость каждого товара и считаем общую сумму.

Человеческий мозг уникален и обладает способностью развиваться на протяжении всей жизни. Регулярные тренировки помогут сохранить память и повысить работоспособность вне зависимости от возраста.