Путин заявил, что Россия продолжит держать курс на построение современного флота

Керчь, 20 июля. Россия будет и впредь держать курс на построение боеспособного и современного флота. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки военных кораблей на заводе «Залив» в Керчи.

«За последние восемь лет в боевой состав флота вошли более 200 кораблей, катеров и судов различного класса»,— отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что необходимо и дальше последовательно выполнять мероприятия в рамках госпрограммы вооружений. Как заявил президент, к 2027 году доля современных кораблей Военно-морского флота должна превысить 70%. Кроме того, глава государства сообщил, что сейчас около 60 кораблей ВМФ РФ находятся в мировом океане, при этом половина из них — в дальней морской зоне.

В Керчи президент принял участие в закладке новых десантных кораблей. Два универсальных десантных корабля получат названия «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».