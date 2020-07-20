Путин рассказал, почему киевские власти приводили Крым в упадок

Керчь, 20 июля. Украина больше забирала у Крыма, чем давала, чтобы поддержать другие регионы. И этот факт признавало бывшее руководство страны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи.

Глава государства рассказал, что еще до госпереворота на Украине, когда у Москвы и Киева были нормальные отношения, он общался с коллегами из правительства Украины, в том числе и с последним премьером Украины (Николаем Азаровым).

«Я говорю: «Что вы делаете, что вы из Крыма деньги забираете?». Он говорит: «У нас выбора нет», — рассказал президент.

Таким образом, по словам Путина, постепенное приведение полуострова в упадок не было целенаправленной работой украинских властей, и они были вынуждены это делать, «не потому что они специально против Крыма работали», а «в силу тяжелой экономической ситуации».

Напомним, Крым воссоединился с РФ в 2014 году после госпереворота на Украине. Крымчане отказались признавать легитимность новых киевских властей и провели референдум, по итогам которого было принято единогласное решение о независимости от Украины.