Врач рассказал, как правильно подготовить организм ко второй волне коронавируса

Москва, 20 июля. Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Сеченовского университета Владимир Бекетов рассказал, как можно подготовить организм к возможной второй волне коронавируса. В частности, он посоветовал сделать некоторые прививки и хорошо высыпаться.

Прежде всего медик объяснил, что человеческий иммунитет остается неизменным вне зависимости от сезона, поэтому формулировка «летом иммунитет усиливается» не вполне соответствует действительности.

«Нам важно, чтобы иммунитет, наша защита, был полноценным постоянно», — подчеркнул он в интервью KP.Ru.

Чтобы поддержать иммунитет, Бекетов рекомендовал всем россиянам в период с конца августа до октября сделать прививку от гриппа. Он отметил, что особенно она показана тем, кто страдает легочными, сердечными заболеваниями или диабетом. Кроме того, врач напомнил, что в поликлиниках можно бесплатно привиться и от пневмококковой инфекции.

Также специалист указал на пользу продолжительного сна, который также позитивно влияет на иммунитет. По его словам, спать лучше восемь-девять часов в сутки. Если такой возможности нет, можно дополнять свой режим дневным сном продолжительностью от 20 минут до часа.

Говоря о питании, врач посоветовал выбирать продукты с высоким содержанием клетчатки — фрукты, овощи, зелень и отруби, поскольку они приводят в баланс микрофлору кишечника, что тоже помогает иммунитету. Не менее важно, чтобы в питании было больше белков и меньше жиров. При этом лучше сократить потребление мяса, особенно колбасных продуктов. Предпочтение лучше отдать курице, индейке и главным образом рыбе.

Помимо прочего, в течение дня необходимо не забывать пить воду из расчета 30 миллилитров на килограмм веса. На ночь ее лучше не употреблять.

Врач также добавил, что укрепить иммунитет, принимая БАДы, отвары, настойки и гомеопатические препараты, невозможно. Достаточно правильно организовать питание.