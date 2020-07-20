Путин: Летальность от COVID-19 в России ниже, чем в других странах

Керчь, 20 июля. Летальность от коронавируса в России на порядок ниже, чем в других странах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент в понедельник посетил Керчь. Во время общения с рабочими судостроительного завода «Залив» он обратил внимание на мировую статистику. В некоторых странах с развитой системой здравоохранения, например, в Европе, летальность составляет больше 15%, заметил глава государства.

«У нас 1,5%. Можно как угодно относиться к статистике: доверять или не доверять, но совершенно очевидно, что у нас смертельных исходов на порядок меньше», — подчеркнул Путин.

Российский лидер объяснил низкий показатель летальности в возглавляемой им стране рядом причин. Одни из них — гибкость системы здравоохранения, подготовка специалистов и способность государства мобилизовать ресурсы.

«В целом нам пока удается переворачивать эту тяжелую страницу с минимальными потерями», — заключил он.

Согласно последним данным оперативного штаба по контролю за распространением инфекции, в России выявлено 777 тысяч случаев COVID-19. Свыше 553 тысяч пациентов поправились, зафиксировано около 12 тысяч летальных исходов.

Эксперты считают, что уже все регионы России прошли пик заболеваемости COVID-19. На данный момент эпидемия находится в стадии угасания.

Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи уже успешно завершило фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса.