Ученые открыли способ убивать клетки рака молочной железы

Москва, 20 июля. Американские ученые из Университета Арканзаса создали нанопрепарат для уничтожения агрессивных раковых клеток молочной железы.

Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Therapeutics. Специалисты отмечают, что препарат эффективен даже против самой агрессивной и смертельной злокачественной опухоли груди — трижды негативного рака молочной железы.

Препарат относится к новому классу наноматериалов ― металлоорганическим каркасам с лигандами. Он предназначен для адресной доставки лекарств в процессе фотодинамической терапии и основан на действии веществ-фотосенсибилизаторов. При облучении светом вещества генерируют активные формы кислорода, убивающие раковые клетки. При этом метод имеет меньше побочных эффектов по сравнению с химиотерапией.

Специалисты уверены, что новый метод позволит отказаться от химиотерапии, которая имеет серьезные побочные эффекты.

Ранее заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научного центра имени Логинова Константин Титов рассказал, как часто необходимо обследоваться на онкологию. Медик напомнил, что раку, в большинстве случаев, подвержены люди преклонного возраста. Риск заболевания существенно возрастает с годами.