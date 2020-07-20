Монтян рассказала о «сливе Киева» на новых выборах из-за отсутствия достойных «Слуг народа»

Москва, 20 июля. Киевский адвокат, политический эксперт Татьяна Монтян высказалась о предстоящих местных выборах, которые должны пройти на Украине осенью 2020 года.

В эфире своего авторского видеоблога Монтян напомнила, что 25 октября состоится голосование, по результатам которого будет избран мэр Киева. Она уверена, что кандидат от правящей партии «Слуга народа» не сможет завоевать доверие жителей столицы, а на пост градоначальника вновь будет избран Виталий Кличко, сообщает информационное издание «Политнавигатор».

Монтян обратила внимание, что «Слуга народа» выдвинула слабого кандидата на пост мэра Киева. Речь идет о народном депутате Верховной рады Ирине Верещук, которая ранее занимала должность градоначальника небольшого западноукраинского городка Рава-Русская. По мнению Монтян, достойных «Слуг народа» на данную должность нет, а Киев на новых выборах будет «слит» под Кличко.

«Я никого не считаю (лучшим кандидатом в мэры для киевлян) кандидатов, за которых стоило бы голосовать я не узреваю», — заявила Монтян.

Политический эксперт заметила, что речь идет об определенной стратегии партии «Слуга народа», согласно которой ее представители планируют «оставить» Кличко на своем посту. Подобная тактика объясняется тем, что у политического образования нет достойных кандидатов, которые могли бы занять место мэра Киева.

«Зеленая команда» решила оставить мэром Виталика, потому что из Верещук такая конкурентка ему, что просто аж смешно», — резюмировала Монтян.

Ранее Монтян рассказала о том, как пересекала пограничный пункт «Чоп» в Закарпатье. Она заметила, что хаос, который стоит на контрольно-пропускном объекте, может свидетельствовать лишь о скором развале Украины.