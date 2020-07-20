Леонков: Выход США из Договора по открытому небу толкает Европу к войне с Россией

В НАТО посчитали, что объявленная в России внезапная проверка войск нарушает Венский документ ОБСЕ от 2011 года. По мнению представителей Североатлантического альянса, Москва якобы не соблюдает условия прозрачности и открытости учений.

Стратеги НАТО, мягко говоря, лукавят: каждая страна имеет полное право распоряжаться своей армией. А вот что касается информации о наших вооруженных силах, то уже скоро европейские военные вовсе останутся без столь важных данных.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе его страны уже через полгода из Договора по открытому небу. ДОН подписали в 1992 году: это международное соглашение позволяет 34 странам-участницам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга с использованием фото- и видеосъемки. Но сейчас американцы пытаются создать глобальную космическую систему разведки и передачи информации, назовем ее так. Понятное дело, они думают прежде всего о себе.

Нужно понимать, что в рамках ДОН полеты со стороны НАТО осуществляли только американские самолеты-разведчики, после чего США делились полученной информацией с союзниками по альянсу. Те данные были объективными, потому что во время полетов на борту американских самолетов находились представители России, которые контролировали маршрут самолета и данные, полученные при фотосъемке и работы станции радиотехнической разведки. Соответственно, на наших самолетах точно так же присутствовали американские военные. Поэтому, кстати, говорить, что мы видим у американцев что-то больше, а они у нас меньше, — откровенная ложь. Ничего сверхъестественного, тайного мы в ходе таких полетов не получали.

С выходом США из ДОН их союзники по НАТО уже не смогут получать информацию в таком большом объеме. В альянсе, конечно, есть аналогичные самолеты, но используют их ограниченно, потому что американцы фактически задавили их. И теперь, когда американцы выходят из договора, а Европа, скорее всего, возьмет под козырек и уйдет вместе с ними, НАТО не будет получать объективные данные. Альянс будет полностью зависеть от данных разведки США.

Как американцы манипулируют этими данными, мы знаем. Возьмем ситуацию с малайзийским Boeing рейса MH17, сбитым под Донецком. Американцы заявили, что у них есть все данные о том, что произошло в воздушном пространстве в том районе. Но они их никому так и не предоставили.

Или, скажем, в США заявляют, что самолеты ВКС России якобы разбомбили в Сирии школу, поликлинику или еще что-то. После чего мы предоставляем им объективные данные, что этого попросту не могло быть.

А теперь представьте, что в какой-то момент американцы заявят, что Россия стягивает танки к европейским границам, что у русских уже ракеты расчехлены. Европа не сможет проверить эту информацию, ей придется доверять тем данным, которые выдают Соединенные Штаты.

Сложим это с тем, что американцы убедили европейцев выйти из Договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД), а теперь размещают у них на территории свои же ракеты, и сделаем вывод: все идет к тому, что Европа будет в заложниках у США, и американцы будут толкать ее к войне с Россией.

Надо понимать, что Штаты свою доминирующую позицию в мире отдавать никому не хотят, а мирным инициативам Трампа не стоит доверять вообще. Он преследует только одну цель — удержание позиции Вашингтона на мировой арене. Именно при Трампе была принята новая оборонная доктрина США, согласно которой Россия и Китай были названы «ревизионистскими государствами», а уже через два года были обозначены как «враги первого уровня».

Именно для войны с Россией и Китаем американцы изменили свой стандарт ведения боевых действий. Раньше у них был стандарт «2+»: считалось, что Штаты смогут вести одновременно войну против двух государств плюс несколько военных операций в других частях света. Теперь у них стандарт одной войны — войны против одной великой державы.

В качестве противника Пентагон выбрал себе Китай, который, конечно, в военном отношении уступает Штатам. А против России американцы пытаются ориентировать Европу. Чтобы европейцы пошли на русские штыки, все средства хороши — вот они и отменили ДРСМД, а теперь и ДОН. После этого Европа будет в полном неведении: ей остается только верить той информации, которая им сбрасывается американцами под видом объективных данных.