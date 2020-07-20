Ростов-на-Дону, 20 июля. Полиция задержала троих подозреваемых в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» в Азовском районе Ростовской области.

По данным регионального СУ СК РФ, в доме были обнаружены тело пожилой женщины с признаками насильственной смерти, а также раненого мужчины. О том, что жертвой нападения стал бывший гендиректор «Ростсельмаша» Юрий Песков, журналистам сообщил учредитель предприятия Константин Бабкин. По информации источника ТАСС, убитая женщина — сестра Пескова, сам он госпитализирован.

Задержанными оказались двое местных жителей, 1992 и 1994 года рождения и уроженец Петербурга, 1982 года рождения. У мужчин изъяли имущество, похищенное при нападении. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства совершенных преступлений.