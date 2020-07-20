Лукашенко впервые за 12 лет назначил посла Белоруссии в США

Минск, 20 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые за 12 лет назначил посла республики в США. Это пост займет заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.

Ранее он работал советником белорусского посольства Белоруссии в Штатах, затем стал временным поверенным в США, после чего был повышен до начальника отдела США и Канады в министерстве иностранных дел, уточняет БЕЛТА.

Напомним, с 2008 года в Белоруссии не было посла США. Минск решил отозвать своего представителя в Вашингтоне для консультаций после того, как против республики были введены американские санкции. Вскоре посол США также покинул Минск. В итоге представительства двух стран возглавляли временные поверенные. В 2020 году стороны договорились обменяться послами.