Россияне начали «подпольно» путешествовать в Турцию через Белоруссию

Москва, 20 июля. Российские туристы начали «подпольно» покупать билеты в Турцию через Минск после появления новости о возобновлении перелетов на этот курорт.

В Минтрансе Турции на прошлой неделе сообщили, что Москва и Анкара достигли соглашения о возобновлении авиасообщения с 15 июля.

На этом фоне российские туристы начали активно интересоваться покупкой билетов в Турцию, пишет «Коммерсант». Согласно данным Aviasales, за первую половину июля число поисковых запросов на билеты из Минска в Турцию выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Также лидирующие позиции это направление заняло в поисковых запросах сервиса OnlineTur. До появления новости о возобновлении авиасообщения с Турцией посетители искали в основном туры по России. Аналогичная ситуация зафиксирована и на сайте Level.Travel, отмечает издание.

По информации туроператора «Дельфин», продажи организованных туров по России к настоящему моменту снизились в компании на 10%. Российские путешественники начали через Белоруссию ездить на турецкие курорты, сообщают в OnlineTur. Для тех, кто отправляется через Минск, даже есть автобусные маршруты от белорусских турагентств.

По словам представителя OnlineTur.ru Игоря Блинова, большинство крупных туроператоров убрали направление из продажи на ближайшие дни. Однако «подпольно россияне уже достаточно активно ездят на турецкие курорты, а также на пляжи Албании и Египта через Белоруссию», передает издание.

Из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли свои границы в рамках превентивных мер для борьбы с распространением заболевания. Сейчас ограничения поэтапно снимаются.