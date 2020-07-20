Кремль призвал Украину выполнить Минские соглашения

Москва, 20 июля. Россия надеется, что Украина выполнит свои обязательства в рамках Минских соглашений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России констатировал, что гражданская война на юго-востоке Украины в настоящее время находится в «замороженном» состоянии, однако ситуация остается чрезвычайно напряженной.

Песков призвал Киев и, в частности, президента Украины Владимира Зеленского выполнить обязательства по минским договоренностям.

«[Для этого] совершенно необязательно звонить [президенту РФ] Владимиру Владимировичу [Путину], главное — прекратить войну», — заключил он.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. В тот год в Киеве произошел государственный переворот, который не приняли жители Донецкой и Луганской народных республик. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта в Донбассе на регулярной основе обсуждается в «нормандском формате», а также контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона продолжает упорно нарушать Минские соглашения и атаковать республики.