Кремль прокомментировал слова Жириновского о назначении врио главы Хабаровского края

Москва, 20 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя ЛДПР Владимира Жириновского о том, что 20 июля российский лидер Владимир Путин якобы подпишет указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.

«Вы знаете, что мы никогда не анонсируем подписание президентом указов, мы информируем вас об уже подписанных указах. По состоянию на сейчас каких-либо указов не подписано», — сказал представитель Кремля.

Напомним, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, являющийся представителем ЛДПР, был задержан 9 июля по подозрению в организации серии убийств и создании организованной преступной группировки. По версии следствия, глава региона причастен к серии тяжких преступлений против предпринимателей, совершенных в начале 2000-х годов в Хабаровском и Приморском краях, а также в Амурской области.

Фургал признавать свою вину отказался. Сейчас глава Хабаровского края находится в СИЗО «Лефортово», где, в соответствии с постановлением суда, пробудет до сентября. Решение об отставке Фургала в Кремле еще не принято.

Ранее в интервью радио «Комсомольская правда» Жириновский заявил, что временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края станет представитель ЛДПР.