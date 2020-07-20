Песков сообщил, что Путин не получал вакцину от коронавируса

Москва, 20 июля. Президент РФ Владимир Путин не получал вакцину от коронавируса, так как еще ни один препарат не прошел полное тестирование. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет ни одной вакцины, которая завершила бы полный этап тестирования. Главе государства, наверное, не совсем хорошо несертифицированную вакцину употреблять», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что рано говорить и о массовой вакцинации россиян, поскольку сначала нужно дождаться завершения испытаний и официального утверждения препарата. При этом пресс-секретарь президента сообщил, что несколько российских вакцин находятся на разных стадиях апробирования, и уже есть обнадеживающие результаты экспериментального применения этих препаратов.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром им. Гамалеи успешно завершило фазу клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции. Утром 20 июля была выписана вторая группа добровольцев в составе 20 человек.

В Минобороны отметили, что у всех, на ком испытывали вакцину, выработался иммунитет. Кроме того, не были выявлены побочные эффекты, однако добровольцы все же должны пройти контрольное обследование на 42-е сутки после ввода препарата.