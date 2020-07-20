Российские С-400 «Триумф» уберегут Индию и Китай от широкомасштабного конфликта

Российские ЗРК остановят эскалацию между Пекином и Нью-Дели, считает политический аналитик Вадим Козюлин.

Ранее китайское информационное агентство Sina выразило обеспокоенность тем, что в Нью-Дели готовятся к закупке российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». По мнению авторов статьи, поставки вооружения якобы могут нарушить баланс сил в регионе и даже спровоцировать пограничные конфликты, в которые может быть вовлечена и Москва.

Однако с такими утверждениями не согласен директор программы ПИР-Центра, научный сотрудник дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он заявил, что России не нужно отказывать Нью-Дели в покупке С-400, так как Индия — это «традиционный партнер в области военно-технического сотрудничества еще с советских времен».

«Эта страна фактически на 75% вооружена российским оружием, и системы ПВО туда тоже всегда поставлялись. Россия также сотрудничает и с Китаем, но Индия — стратегический, давний партнер, и ее интересы Москве так же важны, как интересы Китая. Поставка эта не нарушит баланса сил в регионе, поскольку Китай тоже покупает системы С-400. И надо отметить, что Россия ведет такую внешнюю политику, которая учитывает баланс при поставках вооружений с тем, чтобы не спровоцировать конфликт», — утверждает эксперт.

Говоря о вовлечении в возможный индокитайский военный конфликт, собеседник ФАН подчеркнул, что Москва может выступать только как международный арбитр и поставщик вооружения.

«Я думаю, что в реальности, кроме как медийно, на эту тему Россия больше никак не отзовется, потому что система С-400 — сугубо оборонительная, и предназначена не для пограничных конфликтов, а уже для серьезных, крупномасштабных боевых действий, которые едва ли в данной ситуации возможны. Два ядерных государства не могут себе позволить перейти на конфликт такого рода, когда задействуется С-400. Наши системы, наоборот, выступают фактором стабильности, который служит предохранителем от эскалации. Другими словами, российские С-400 «Триумф» уберегут Индию и Китай от широкомасштабного конфликта», — продолжил аналитик.

Напомним, ЗРК С-400 — это основа российской системы противовоздушной обороны, и на сегодняшний день она является самой эффективной в мире. «Триумф» может работать с использованием восьми типов боеприпасов, обладающих различной дальностью полета.

В статье Sina утверждается, что «Триумф» значительно превосходит китайские ЗРС «Хунци-9», способные запускать ракеты на дальность в 200 км, но не способные, в отличие от С-400, работать на средних и ближних дистанциях. В Китае для этого имеется ракетный комплекс «Хунци-16» среднего и малого радиуса действия, тогда как российский С-400 способен самостоятельно бороться с противником на всех дистанциях.