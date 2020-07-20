Военный эксперт обвинил Украину в подготовке провокации против России в Черном море

Североатлантический альянс большое внимание уделяет стратегии противостояния России на Черном море и особые надежды связывает с Крымом. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

«Тайное оружие России»

Эшелонированная система освещения надводной и подводной обстановки втайне создается Россией в Черном море. Об этом говорится в публикации бывшего командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука в журнале Defence Express.

По его мнению, РФ готовит в Черном море «подводный плацдарм», чтобы добиться полного контроля над этим регионом. Кроме того, российские военные хотят «перенести боевые действия не только в космос, но и под воду». Например, системы «Дельта-МГА», которые предназначены для наблюдения за противником, размещаются на строящемся трубопроводе «Турецкий поток».

В статье говорится о советской концепции трех рубежей освещения подводной и надводной обстановки. Это океанская операционная зона, дальняя и ближняя. Россия, полагают в Киеве, сооружает в Черном море третью, ближнюю зону, чтобы следить за кораблями противника.

Прикрытие наступления на Донбасс

Как отметил Сергей Простаков, чтобы понимать мотивы заявления Гайдука, нужно осознавать, в чьих интересах действует Украина и ее вооруженные силы. А это секретом ни для кого не является — все основные военные процессы страны находятся под контролем НАТО.

«Североатлантический альянс большое внимание уделял стратегии противостояния России на Черном море и особые надежды связывал с Крымом. Его воссоединение с Россией стало очень неприятным событием для западных стратегов, так как оно существенно изменило резко поляризовавшийся после событий Майдана и госпереворота в Киеве расклад сил в Черноморском бассейне», — пояснил Сергей Простаков.

По его словам, наличие в Черноморском бассейне сразу трех стран НАТО (Румынии, Болгарии и Турции), а также крайне враждебных России Украины и Грузии делает Черное море для нашей страны зоной, откуда может исходить угроза для безопасности. Поэтому можно не сомневаться в том, что российские вооруженные силы предпринимают все возможные усилия для ее предотвращения.

«Но в словах Гайдука явно просматривается не военный, а экономический и геополитический контекст. Упоминание о возможной установке российских военных комплексов на «Турецком потоке» и «Голубом потоке» ясно указывает на конечные цели информационной провокации. Россию в очередной раз пытаются обвинить в «новом витке» милитаризации Черного моря, а также попытке использовать экономическую инфраструктуру в военных целях», — добавил Сергей Простаков.

По мнению военного эксперта, это позволит и принимать очередные санкции со стороны Запада против России, и информационно прикрыть наступление ВСУ на Донбасс. Оно уже практически открыто готовится президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, таким образом можно будет оправдать возможную морскую провокацию против России на Черном море.

«Поэтому российской власти нужно быть готовой к любым выпадам против безопасности страны. Политическая и экономическая обстановки в мире крайне накалены, а Украина является удобным инструментом для провокаций и создания соответствующих информационных поводов», — заключил Сергей Простаков.

Ранее в РФ по решению президента страны Владимира Путина была объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты. Кроме того, проверка войск ЮВО и ЗВО проводится для оценки способности Вооруженных сил РФ обеспечить безопасность на юго-западе, а также для подготовки к военному учению «Кавказ-2020».