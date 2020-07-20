В начале июня этого года Федеральное агентство новостей сообщало, что власти Нидерландов нарушают Конвенцию ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности, обвиняя Россию в причастности к крушению авиалайнера рейса MH17 в своем национальном уголовном разбирательстве.

Предстоящее решение Гаагского окружного суда в Скипхоле по уголовному делу против граждан России и Украины, трое из которых лишены права на защиту, в этом смысле является таким же спектаклем для формирования общественного мнения, как перфоманс какого-нибудь художника-акциониста. Нарушение соглашений ООН Нидерландами дает право российским дипломатам на применение санкций, поэтому голландцы, собрав внимание мировых СМИ вокруг своего районного суда, пошли в ЕСПЧ.

Дальнейшие действия Страсбургского суда

В регламенте работы ЕСПЧ есть правовая основа для межгосударственных исков. Любое государство может передать в суд предполагаемое нарушение положений Европейской конвенции по правам человека другим государством. Эта формулировка сопровождается такой же свободной процедурой принятия межгосударственного иска. Формальности для подачи межгосударственного заявления являются гораздо менее строгими, чем те, которые установлены для индивидуальных заявлений.

Европейский суд по правам человека в ближайшее время должен принять решение о приемлемости или неприемлемости иска Нидерландов к России о ее причастности к крушению лайнера MH17 на территории Украины в 2014 году.

Особенности процедуры оценки приемлемости жалобы Нидерландов

Здесь Россия должна будет раскрыть суду три довода в свою пользу.

Во-первых, особенностью голландско-российского кейса является существование незавершенного дела «Украина-Россия» в Международном суде ООН по авиакатастрофе с MH17. Это говорит о неприемлемости поданной 15 июля жалобы Нидерландов. ЕСПЧ не должен ее рассматривать, если подобное дело уже находится в другом международном суде. Страны-члены ЕСПЧ включили рекомендацию суду оставаться в рамках своей юрисдикции и по возможности избегать посягательств на юрисдикцию других международных органов.

Во-вторых, заявление Нидерландов является нелегитимным. Оно подано в защиту индивидуальных истцов, которые уже обратились к России в судах. Ничто не мешает остальным лицам, упомянутым в межгосударственном голландском иске, обратиться в суд самостоятельно (статья 46 регламента ЕСПЧ). По мнению России, Европейская конвенция по правам человека не содержит разрешения на подачу заявлений государством в защиту частных лиц.

В-третьих, ЕСПЧ принимает к рассмотрению межгосударственные иски лишь в том случае, если характер действий ответчика имеет повторяющийся и систематический характер. Об этом говорится в решении по делу «Грузия против России». В обсуждаемом заявлении Нидерланды утверждают, что крушение самолета рейса MH17 является исключительным, неповторимым случаем. Нельзя говорить ни о какой повторяемости инцидента, кто бы к нему не имел отношения.

Вместо заключения

Согласно базе данных HUDOC, с 1953 по сентябрь 2019 года в ЕСПЧ подано в общей сложности 24 межгосударственных заявления. 10 из них были поданы с 2007 года против России (Грузией и Украиной) по спорам, связанным с суверенитетом. Семь таких дел все еще находятся на рассмотрении ЕСПЧ. Ни одно из них не дает истцам фундаментальных преимуществ или преференций в отношениях с нами, а лишь усиливает международную конфронтацию, как это указано в официальном заявлении российского МИД о недружественных действиях Нидерландов.