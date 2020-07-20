Мишустин уволил арестованную замглавы Минобрнауки РФ Лукашевич

Москва, 20 июля. Председатель правительства России Михаил Мишустин уволил замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич, арестованную по делу о хищении. Распоряжение, подписанное премьер-министром, размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Лукашевич Марину Борисовну от должности статс-секретаря — заместителя министра науки и высшего образования РФ», — говорится в документе.

Тверской районный суд Москвы арестовал Лукашевич на полтора месяца по делу о многомиллионном мошенничестве. По версии следствия, замглавы Минобрнауки предоставила в ведомство сфальсифицированный отчет, согласно которому она являлась и руководителем проекта, и утверждала документы о выполненных работах.

Их прием проводил сообщник Лукашевич, начальник управления Россотрудничества Михаил Попов. Как уточняет следствие, общий ущерб по данному делу превысил 50 миллионов рублей.

Ранее в отставку был отправлен замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майор юстиции Дмитрий Какошин.