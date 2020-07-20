ЕСПЧ официально уведомил Россию об иске Нидерландов по делу о крушении МН17

Москва, 20 июля. Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению Boeing в 2014 году. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд уведомил Россию о том, что правительство Нидерландов подало в Европейский суд по правам человека жалобу на Российскую Федерацию, касающуюся крушения 17 июля 2014 года рейса MH17 над территорией Восточной Украины», — сказал собеседник РИА Новости.

По его словам, «суд не задал никаких вопросов (российской стороне) на данный момент».

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. В момент авиакатастрофы на борту находились 298 человек, все погибли. Украинские власти обвинили в случившемся военнослужащих республик Донбасса. Однако, важно понимать, что они не располагают средствами, позволяющими сбить самолет на высоте порядка десяти тысяч метров.

Ранее в МИД Нидерландов сообщили, что правительство страны подало иск к России в Европейский суд по правам человека в связи с приписываемой стране ролью в крушении рейса MH17. Политический аналитик Владимир Брутер в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что Россия ни в коем случае не должна соглашаться на выплаты ЕСПЧ по делу о крушении малайзийского Boeing.