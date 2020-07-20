Москва, 20 июля. Известный продюсер Яна Рудковская призналась, что ждет прибавления в семье. По словам звезды, малыш в ее доме появится в ближайшее время.

Как пишут СМИ, рождение еще одного ребенка давно стало для Рудковской заветной мечтой. Чтобы забеременеть, 45-летняя светская львица приложила немало усилий. Продюсер проходила обследования и даже пыталась прибегнуть к ЭКО, однако так и не добилась желаемого результата.

Неудачные попытки забеременеть стали для организма Рудковской настоящим стрессом, который мог привести к осложнениям. Тогда светская львица и ее супруг фигурист Евгений Плющенко задумались о том, чтобы прибегнуть к услугам суррогатной матери.

Недавно поклонники уточнили у Рудковской, когда можно ждать появления нового ребенка в ее доме, пишет «7дней.ru».

«Скоро!» — ответила продюсер.

По этому ответу можно сделать вывод, что суррогатная мать уже вынашивает малыша для пары Рудковской и Плющенко. Однако каких-либо подробностей, касающихся нового ребенка, светская львица не раскрывает, так как эта тема является очень личной.

Напомним, в семье Рудковской уже есть трое детей. Сейчас она воспитывает семилетнего Сашу, рожденного от Евгения Плющенко. Мальчик, известный в Сети как Гном Гномыч, занимается фигурным катанием, как и его отец.

Кроме того, светская львица приобрела двоих сыновей в браке с бизнесменом Виктором Батуриным, правда, их уже вряд ли можно назвать детьми. Николая Рудковская родила в 2002 году. Также она воспитывала Андрея — сына Батурина от предыдущего брака. В сентябре парню исполнится 19 лет.