Сотрудникам соцучреждений выплатили 6,5 млрд рублей за работу во время COVID-19

Сотрудникам социальных учреждений России за работу во время пандемии коронавируса выплатили 6,5 млрд рублей. Такие данные Федеральному агентству новостей сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

«За работу в период пандемии COVID-19 сотрудникам социальных учреждений выдано свыше 231 тысяч выплат на общую сумму 6,5 млрд рублей, — рассказали в министерстве. — Выплаты назначаются соцработникам, которые работали в учреждении во время пандемии. Обязательным условием получения этих средств является работа в двухнедельной смене».

В Минтруда уточнили, что медицинские работники в этих соцучреждениях дополнительно получают по 40 тысяч рублей за каждую такую смену. А если во время нее медики оказывали помощь гражданам, заразившимся COVID-19, то доплата составляет 60 тысяч рублей за смену.

Отмечается, что соцработники, педагоги и средний медперсонал дополнительно получают по 25 тысяч рублей за смену. При этом если эти работники помогали заболевшим коронавирусом, то доплату увеличивают до 35 тысяч рублей. Младшему медицинскому персоналу за смену выплачивают по 15–20 тысяч рублей соответственно, а техническому персоналу — по 10–15 тысяч рублей.

Напомним, что первые случаи COVID-19 были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года, после чего новое заболевание охватило целую планету. Больше всего заражений и смертей зарегистрировано в США: из 3 773 260 американцев, заболевших вирусом, скончались 140 534 человека.

В России, по последним данным, было выявлено 777 486 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. За весь период в стране зафиксировано 12 427 смертей от COVID-19, выздоровели 553 602 человека.