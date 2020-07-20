Археологи обнаружили меняющее историю Франции захоронение в стенах парижской часовни

Париж, 20 июля. Археологи нашли останки жертв Французской революции в стенах Часовни во искупление казни Людовика XVI, известной также как Часовня покаяния. Это открытие может изменить традиционное представление о кровавом периоде в истории Франции.

Археолог Филипп Шарлье вместе с командой исследовал стены часовни с помощью крошечной камеры после того, как ее администратор заметил в помещении странные аномалии, и обнаружил четыре деревянных оссуария — сундука с костями.

По словам специалистов, неожиданная находка свидетельствует о том, что прежде люди, чьи кости нашли замурованными вместе с землей, были похоронены. Это обстоятельство натолкнуло археологов на мысль, что останки принадлежат жертвам террора, пишет Planet today.

Самый кровавый период царствования террора во Франции наступил под руководством фанатичного революционера Максимилиана Робеспьера. Среди жертв того времени было множество аристократов, которых часто гильотинировали по обвинению в лживой измене. Самыми известными среди убитых революционерами были король Франции Людовик XVI и королева страны Мария Антуанетта.

Сообщалось, что останки около 500 жертв гильотины были перевезены в другое место захоронения, а затем в катакомбы — подземный склеп под улицами Парижа.

Обнаружение сундуков с костями в стене часовни противоречит известной истории о том, как поступали с останками жертв Французской революции. Вероятно, на деле многие из казненных все же были похоронены в часовне, а не в катакомбах. Однако причина, по которой расположенные в стене останки не были перенесены в катакомбы, остается загадкой и бросает вызов принятой исторической версии.