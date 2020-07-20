Заложница «Норд-Оста» ответила Гусейнову, назвавшему теракт «борьбой чеченского народа»

Страшные события 2002 года, когда группа террористов захватила заложников в театре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост», снова стали предметом обсуждения в СМИ и социальных сетях. Скандально известный профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов назвал теракт «национально-освободительной борьбой чеченского народа». Заложница террористов Виктория Кругликова, потерявшая близкого человека во время теракта, ответила на это высказывание. А депутат Госдумы Евгений Федоров считает, что против Гусейнова нужно возбудить уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Подробнее об этом — в материале Федерального агентства новостей.

Гасан Гусейнов широко «прославился» после того, как назвал русский язык «убогим и клоачным». Его сообщение по теракту на Дубровке было опубликовано в комментариях в Facebook на странице Анны Наринской — журналистки и преподавательницы ВШЭ. Она рассказала, как американская писательница Сюзан Зонтаг в интервью назвала захват заложников во время мюзикла «Норд-Ост» «национально-освободительной борьбой чеченского народа». Гусейнов в комментариях согласился с этим заявлением.

«Факт остается фактом: это была национально-освободительная борьба чеченского народа», — написал Гусейнов.

Сейчас пост Анны Наринской в Facebook с этим комментарием удален.

Заложница «Норд-Оста»: Мне больно об этом говорить

Виктория Кругликова была в числе заложников в театре на Дубровке. Как писали СМИ, 23 октября 2002 года она пришла на мюзикл вместе с 18-летней дочерью, своей сестрой и ее сыном. Выжили только трое из них.

Звонок журналиста 18 лет спустя застал Викторию врасплох. Женщина отметила, что ей по-прежнему больно говорить о тех событиях.

«Вы эту тему очень внезапно затронули. Мне очень сложно, даже не сложно — мне больно об этом говорить», — сказала Виктория Кругликова.

Женщина прокомментировала высказывание Гасана Гусейнова.

«Любой теракт — это не повод, даже не способ чего-то добиться. Это просто преступление против людей, против человечества вообще. Там была многонациональная публика. Если бы это было конкретно против русского народа, то, наверное, оставили бы только русских, а остальных выпустили. А так — просто страшное преступление <…> Не хочу об этом говорить», — ответила Виктория Кругликова.

Депутат Федоров о Гусейнове: Это оправдание терроризма в чистом виде

Заявление Гасана Гусейнова по теракту на Дубровке является оправданием терроризма. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Федоров в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Это оправдание терроризма в чистом виде. И в чистом виде — экстремистская деятельность. То есть в отношении этого человека нужно возбуждать уголовное дело на территории России и, если он сбежит, — объявлять в международный розыск. По полной программе — его надо отправлять в тюрьму», — заявил парламентарий.

По мнению Федорова, правоохранительные органы при разбирательстве должны провести экспертизу высказывания Гусейнова в Facebook.

«Это уже дело правоохранительных органов. Поскольку это публичное пространство, соответственно, правоохранительные органы должны возбуждать дело и через экспертизу привлекать к ответственности», — резюмировал депутат.

Напомним, 23 октября 2002 года группа из 40 вооруженных боевиков захватила заложников в здании Театрального центра на Дубровке, где шел мюзикл «Норд-Ост». В заложниках оказались 912 человек, в том числе актеры, зрители спектакля и сотрудники театрального центра. В результате теракта погибли 130 заложников, более 700 получили ранения разной степени тяжести.