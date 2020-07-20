Налоговая служба ликвидирует креативное бюро Гарика Харламова

Москва, 20 июля. Гарик Харламов следом за женой Кристиной Асмус потерял и свое «Креативное агентство Бульдог». Компанию закрывает Налоговая служба.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в ходе проверки инспекторы ФНС не обнаружили компанию по адресу, указанному в уставных документах. После этого было принято решение фирму ликвидировать. Директором агентства являлся не сам комик, а некий Владимир Бурлаков. Харламов был владельцем компании. Вместе с ним долю в бизнесе имели его коллеги по Comedy Club Алексей Пойманов, Алексей Ляпоров, а также Илья Романко.

Ситуация с ликвидацией фирмы Харламова стала иллюстрацией поговорки «беда не приходит одна». Меньше месяца назад они со своей супругой, актрисой Кристиной Асмус заявили о разводе после восьми лет совместной жизни. Оба уверяют, что это решение приняли давно, и причина вовсе не в скандальном фильме «Текст» и не в пандемии.

Теперь все внимание таблоидов приковано к личной жизни Харламова и Асмус. Гарика уже успели «поженить» на телеведущей Яне Кошкиной. Появлялись также и слухи о том, что Харламов якобы закатил большую вечеринку в караоке-клубе на Новом Арбате, и там он отдыхал в компании сразу нескольких девушек.