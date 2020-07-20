Муцениеце впервые после развода появилась на публике в платье с огромным декольте

Москва, 20 июля. Экс-супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце впервые после развода появилась на публике и произвела настоящий фурор. Поклонники актрисы уверены, что бывший муж теперь кусает локти, глядя на то, кого он потерял.

Фотографии в суперэффектных платьях Муцениеце опубликовала в своем Instagram.

«Спасибо фестивалю «Горький фест» за неповторимую атмосферу творчества) спасибо Нижний Новгород за вашу любовь! Я давно так не улыбалась) Всех обнимаю! Я получила истинное удовольствие от этих двух дней», — написала актриса в описании к фото.

На одном из снимков она позирует в платье с огромным декольте, а на втором — в белом платье в пол. По словам Агаты, этот образ стал ее любимым.

В комментариях фолловеры написали Муцениеце массу приятных вещей и в очередной раз поддержали после развода с мужем.

«О, господи, какая она красивая! Да если бы я был на месте Павла, я бы никогда не бросил Агату, потому она умная, красивая, вежливая, грамотная девушка. В сто раз лучше Мирославы Карпович. Агата, знай, я говорю это честно от чистого сердца, я всегда был и буду на твоей стороне», — эмоционально заверил актрису один из подписчиков.

С ним согласились и другие участники обсуждения

«Агата, выглядите сногсшибательно! Развод вам пошел на пользу», «Голливудская красотка. Блин, мне кажется, кто-то кусает локти», — написали юзеры.

Однако некоторым не понравилось, что Муцениеце носит обручальное кольцо на левой руке.