Профессор НИЦ имени Гамалеи: Заявление Bloomberg о вакцине для элиты — чистый фейк

Агентство Bloomberg заявило, что по его информации топ-менеджеры ряда ведущих российских компаний, а также госслужащие РФ якобы еще в апреле получили доступ к вакцине от COVID-19, которая была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Это заявление — чистый фейк!

Вы когда-нибудь слышали о том, чтобы представители элиты какой бы то ни было страны использовались в качестве подопытных кроликов, собак или обезьян?

Готовая вакцина — это испытанная на животных, а потом введенная людям. В апреле этого еще не могло быть. Крайне маловероятно, что вакцина от коронавируса могла быть сделана в апреле уже в форме, готовой к применению: исследованная и испытанная сперва на животных, а затем на людях в ходе лабораторных экспериментов.

Вообще говоря, после испытания на животных вакцину ее разработчик часто первым испытывает на себе. Он сам себе ее вводит, не спрашивая ни у кого особых разрешений. Он оценивает теоретические риски, учитывает данные экспериментов на животных, и принимает решение, что такую вакцину можно ввести человеку. И вводит ее себе!

Причем если вы ввели себе вакцину, вы не можете на следующий день встать и сказать: «О, какая хорошая вакцина!» Вы будете ждать — месяц примерно. Это не делается быстро! И уже потом, когда проходит какое-то время, с разрешения Минздрава в официальной обстановке эту вакцину вводят нескольким десяткам людей-добровольцев.

Напомним, что по состоянию на 20 июля 2020 года, в России установлено 777 486 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. За весь период пандемии зафиксировано 12 427 смертельных исходов, выздоровели 553 602 жителя страны.