Доктор Комаровский назвал положительные последствия пандемии коронавируса

Киев, 20 июля. Пандемия коронавируса заставит людей жить по-новому, однако человечество испытает не только негативные, но и позитивные последствия вспышки COVID-19. Об этом рассказал украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.

Говоря о положительном эффекте от пандемии, эксперт отметил, что коронавирус заставил людей вложить огромные деньги в передовые технологии по разработке вакцин.

«Люди во всем мире, у кого хватит здравого смысла, пересмотрят свое отношение к медицинским работникам. Поймут, что если в стране, которая находится в центре Европы, врач получает 150–200 долларов, — это издевательство», — заявил доктор Комаровский.

Также врач отметил в эфире радио Sputnik Казахстан, что по новым правилам, вызванным пандемией, будет оказываться серьезная поддержка эпидемиологам. Кроме того, по прогнозу телеведущего, увеличится объем финансирования инфекционных больниц, чтобы каждая страна могла нарастить количество коек в случае эпидемии.

Однако не забыл Комаровский упомянуть и о негативных последствиях пандемии. Так, врач спрогнозировал рост числа гипертонических заболеваний и инсультов. Кроме того, по мнению педиатра, самоизоляция негативно отразилась на семьях, которые долгое время были вынуждены пребывать под одной крышей, и многие пары распались.

Ранее Комаровского возмутили украинцы, которые неправильно носят маски. Негодование доктора вызвало то, что люди прикрывают только рот, но не нос.