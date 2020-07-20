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Разин поставил ультиматум заработавшему $9 млн Шатунову из-за прав на творчество

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Разин поставил ультиматум заработавшему $9 млн Шатунову из-за прав на творчество

Москва, 20 июля. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин ждет, что певец Юрий Шатунов на безвозмездной основе передаст ему все права на творчество музыкального коллектива, чтобы можно было приступить к съемкам второй части фильма «Ласковый май — продолжение».

Об этом сам Разин рассказал на своей странице в социальной сети Instagram, отметив, что у Шатунова всего 10 дней на то, чтобы выйти с ним на связь и обсудить передачу прав на творчество.

Также продюсер «Ласкового мая» сообщил, что Юрий Шатунов заработал в России девять миллионов долларов и переехал жить в Германию.

«Вы знаете, что я всегда действую в правовом поле и всегда все свои контракты заверяю судом. Ибо только суд ставит точку во всех спорах», — добавил Разин.

Разин поставил ультиматум заработавшему $9 млн Шатунову из-за прав на творчество

По его словам, ранее они с Юрием Шатуновым всегда решали все вопросы мирно. Поэтому, кода возникла такая необходимость, певец смог через суд подтвердить, свою трудовую занятость в России в качестве солиста музыкальной группы, а также законность своего заработка в размере девяти миллионов долларов, которые он получил за гастроли. Все свои слова Андрей Разин подтвердил соответствующими документами.

По его словам, декларация о доходах на сумму в девять миллионов долларов, полученная Шатуновым, позволила певцу приобрести жилье в Германии и отчитаться там перед налоговыми органами, после чего встал вопрос о съемках фильма «Ласковый май — продолжение».

«В этом фильме продюсеры требовали от меня, чтобы Юрий в полном объеме передал мне, как автору этого фильма, все права на свое творчество для того, чтобы я мог приступить к созданию второго фильма про группу «Ласковый май», — рассказал Андрей Разин.

При этом он пояснил, что с Юрием Шатуновым этот вопрос был решен и стороны подписали контракт, по которому певец передавал продюсеру все права на творчество, а взамен получал 10 миллионов рублей.

Разин поставил ультиматум заработавшему $9 млн Шатунову из-за прав на творчество

Подписанный Шатуновым контракт Разин также продемонстрировал в Instagram, добавив при этом, что контракт был подписан тридцать лет назад и за это время он ни разу им не воспользовался и никогда не запрещал Шатунову выступать. Шатунов же, по его словам, не участвовал ни в каких делах группы «Ласковый май», ничего и никогда не платил Разину, как учредителю и организатору группы, а также никому не заплатил за это время ни одного рубля.

В заключение Разин призвал «не спекулировать» на сложившейся ситуации, однако поставил Юрию Шатунову ультиматум — если тот в течение десяти дней не выйдет на связь для обсуждения передачи ему прав на творчество на безвозмездной основе, к улаживанию этого вопроса будут подключены «третьи лица».

«В случае если в течение десяти дней Юра не выйдет со мной на связь и не решит вопрос передачи всех прав на его творчество на безвозмездной основе, я буду вынужден передать эти права третьей стороне для взыскания своих убытков», — заключил Андрей Разин.

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