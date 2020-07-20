Контрабандисты из ВСУ заживо утопили двоих сослуживцев в озере

Донецк, 20 июля. Бойцы ВСУ утопили сослуживцев из-за контрабанды оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Инцидент произошел под городом Авдеевка.

«Нашей разведке стало известно, что на днях в Голубом озере рыбаки нашли два связанных трупа в форме украинской армии», — говорится в сообщении.

Выяснилось, для личного обогащения служащие создали канал поставки оружия и снарядов на Украину, однако в ходе одной из сделок между товарищами возник спор. Как отметили в НМ ДНР, «далее ситуация развивалась в духе колумбийских наркокартелей», — двоих его участников «ликвидировали зверским способом», утопив в озере. Экспертиза показала, что в момент расправы военнослужащие были живы и находились в сознании.

По факту гибели мужчин возбуждено уголовное дело.

В рядах украинской армии давно нет должной дисциплины — часто происходят конфликты между сослуживцами, при этом порой они заканчиваются серьезными ранениями или смертями. В частности, 128-я и 10-я горно-штурмовые бригады ВСУ входят в число лидирующих по небоевым потерям, полученным в результате внутренних разборок.

Кроме того, бойцы ВСУ неоднократно уличались в мародерстве и торговле оружием и даже секретной военной документацией. Минувшей весной вскрылся случай, когда контрактники из 25-й воздушно-десантной бригады, числившиеся как дезертировавшие из части, пытались продать фотографические копии секретных карт с нанесенными координатами армейских подразделений, входящих в оперативно-тактическую группировку «Север».