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Курить — здоровью вредить: 5 способов бросить в 2020

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Курение — это яд!​​​​​​​

Если вы приняли решение завязать, то эта статья для вас. Разберем достоинства и недостатки пяти известных способов бросить курить.

О вреде курения сказано немало. Во всём мире ведется активная борьба с пагубной привычкой. Повышение акцизов и запреты на курение в общественных местах привели к тому, что доля курильщиков неуклонно снижается. Курить уже не просто вредно, но и не модно. Так стоит ли рисковать здоровьем ради сомнительного удовольствия втихаря подымить в закоулке?

Редким счастливчикам хватает силы воли, чтобы выбросить последнюю пачку и никогда больше не покупать новую. Большинству людей требуются время и дополнительные меры поддержки в борьбе с табачной зависимостью. Расскажем о пяти популярных способах бросить курить.

Аллен Карр

Методика стала настоящим бестселлером. Судя по отзывам, книга «Легкий способ бросить курить» помогает даже в самых запущенных случаях. Идея состоит в том, чтобы убедить читателя, что его желание закурить основано на абстинентном синдроме, неизбежно возникающем после каждой выкуренной сигареты. Однажды попробовав затянуться, человек попадает в ловушку. Даже при кратковременном отказе от никотина возникает комплекс неприятных ощущений, провоцирующих желание закурить вновь. Удовольствие от процесса — не более, чем фикция. По мнению Карра, залог успеха в том, чтобы снять страх перед физическими и моральными страданиями от отсутствия сигарет.

К слову, сам автор курил более 30 лет. Бесконечные попытки расстаться с вредной привычкой подтолкнули Аллена к созданию собственной методики. О ее эффективности можно спорить, но вреда чтение точно не принесет.

Никотинзаместительная терапия

Суть метода состоит в том, чтобы облегчить синдром отмены при отказе от курения. Организм продолжает получать вызывающий привыкание никотин, но в меньших количествах и без дополнительных вредных смол и опасных соединений.

Выбор средств НЗТ достаточно широк. Ниже представлены наиболее распространенные формы:

  • Никотиновый пластырь. По внешнему виду мало чем отличается от обычного бактерицидного. Содержит в себе никотин в малых дозах. Первые результаты начнут ощущаться не ранее, чем через три недели. При этом снимать пластырь не рекомендуется. Имеют разную дозировку в зависимости от количества сигарет, которое пациент выкуривал в день.
  • Спрей. Призван блокировать резкое желание закурить в течение 20 секунд.
  • Жевательная резинка и леденцы. Никотин попадает в организм в процессе жевания или рассасывания. Используются на протяжении всего курса избавления от зависимости — в моменты острого желания взяться за сигарету.

Несмотря на популярность данных способов бросить курить, специалисты настроены в их отношении довольно скептически, поскольку поступление никотина не прекращается, а лишь снижается. Кроме того, остается психологическая зависимость. Тем не менее допускается применение препаратов в сочетании с другими методиками.

Никотиновый пластырь имеет накопительный эффект

Электронная сигарета

Своим внешним видом устройство напоминает привычные табачные изделия, но вместо дыма выделяется пар. По ощущениям процесс напоминает курение. Производители позиционируют свой товар как безопасную альтернативу сигаретам и способ бросить курить. В реальности эффективность метода вызывает сомнения. Тяга к сигарете не уходит — просто обычная заменяется на электронную. «Начинка» гаджета никем не контролируется, и ее влияние на здоровье не изучено.

Варениклин

Является препаратом с доказанной эффективностью. Принцип его действия основывается на блокировке рецепторов, отвечающих за удовольствие от курения.

Таблетки принимают по определенной схеме, постепенно увеличивая кратность и дозировку. Среди побочных действий наиболее часто отмечают бессонницу, головокружения, тошноту, головную боль. Также возможны нежелательные реакции со стороны ЖКТ.

Психотерапия

Очень часто человек закуривает не из-за физиологической тяги, а рефлекторно. Во время занятий с психологом пациентов учат, как не потянуться за сигаретой во время вечеринки, после сытного обеда или ссоры с начальником.

Избавиться от зависимости поможет психолог

Вероятно, бросить за один присест раз и навсегда не получится, но начать борьбу за свое здоровье и благополучие никогда не поздно. Главное — мотивация и искреннее желание стать лучше.

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