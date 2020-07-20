Если вы приняли решение завязать, то эта статья для вас. Разберем достоинства и недостатки пяти известных способов бросить курить.

О вреде курения сказано немало. Во всём мире ведется активная борьба с пагубной привычкой. Повышение акцизов и запреты на курение в общественных местах привели к тому, что доля курильщиков неуклонно снижается. Курить уже не просто вредно, но и не модно. Так стоит ли рисковать здоровьем ради сомнительного удовольствия втихаря подымить в закоулке?

Редким счастливчикам хватает силы воли, чтобы выбросить последнюю пачку и никогда больше не покупать новую. Большинству людей требуются время и дополнительные меры поддержки в борьбе с табачной зависимостью. Расскажем о пяти популярных способах бросить курить.

Аллен Карр

Методика стала настоящим бестселлером. Судя по отзывам, книга «Легкий способ бросить курить» помогает даже в самых запущенных случаях. Идея состоит в том, чтобы убедить читателя, что его желание закурить основано на абстинентном синдроме, неизбежно возникающем после каждой выкуренной сигареты. Однажды попробовав затянуться, человек попадает в ловушку. Даже при кратковременном отказе от никотина возникает комплекс неприятных ощущений, провоцирующих желание закурить вновь. Удовольствие от процесса — не более, чем фикция. По мнению Карра, залог успеха в том, чтобы снять страх перед физическими и моральными страданиями от отсутствия сигарет.

К слову, сам автор курил более 30 лет. Бесконечные попытки расстаться с вредной привычкой подтолкнули Аллена к созданию собственной методики. О ее эффективности можно спорить, но вреда чтение точно не принесет.

Никотинзаместительная терапия

Суть метода состоит в том, чтобы облегчить синдром отмены при отказе от курения. Организм продолжает получать вызывающий привыкание никотин, но в меньших количествах и без дополнительных вредных смол и опасных соединений.

Выбор средств НЗТ достаточно широк. Ниже представлены наиболее распространенные формы:

Никотиновый пластырь . По внешнему виду мало чем отличается от обычного бактерицидного. Содержит в себе никотин в малых дозах. Первые результаты начнут ощущаться не ранее, чем через три недели. При этом снимать пластырь не рекомендуется. Имеют разную дозировку в зависимости от количества сигарет, которое пациент выкуривал в день.

. По внешнему виду мало чем отличается от обычного бактерицидного. Содержит в себе никотин в малых дозах. Первые результаты начнут ощущаться не ранее, чем через три недели. При этом снимать пластырь не рекомендуется. Имеют разную дозировку в зависимости от количества сигарет, которое пациент выкуривал в день. Спрей. Призван блокировать резкое желание закурить в течение 20 секунд.

Призван блокировать резкое желание закурить в течение 20 секунд. Жевательная резинка и леденцы. Никотин попадает в организм в процессе жевания или рассасывания. Используются на протяжении всего курса избавления от зависимости — в моменты острого желания взяться за сигарету.

Несмотря на популярность данных способов бросить курить, специалисты настроены в их отношении довольно скептически, поскольку поступление никотина не прекращается, а лишь снижается. Кроме того, остается психологическая зависимость. Тем не менее допускается применение препаратов в сочетании с другими методиками.

Электронная сигарета

Своим внешним видом устройство напоминает привычные табачные изделия, но вместо дыма выделяется пар. По ощущениям процесс напоминает курение. Производители позиционируют свой товар как безопасную альтернативу сигаретам и способ бросить курить. В реальности эффективность метода вызывает сомнения. Тяга к сигарете не уходит — просто обычная заменяется на электронную. «Начинка» гаджета никем не контролируется, и ее влияние на здоровье не изучено.

Варениклин

Является препаратом с доказанной эффективностью. Принцип его действия основывается на блокировке рецепторов, отвечающих за удовольствие от курения.

Таблетки принимают по определенной схеме, постепенно увеличивая кратность и дозировку. Среди побочных действий наиболее часто отмечают бессонницу, головокружения, тошноту, головную боль. Также возможны нежелательные реакции со стороны ЖКТ.

Психотерапия

Очень часто человек закуривает не из-за физиологической тяги, а рефлекторно. Во время занятий с психологом пациентов учат, как не потянуться за сигаретой во время вечеринки, после сытного обеда или ссоры с начальником.

Вероятно, бросить за один присест раз и навсегда не получится, но начать борьбу за свое здоровье и благополучие никогда не поздно. Главное — мотивация и искреннее желание стать лучше.