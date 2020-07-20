Как выбрать сладкий арбуз и не ошибиться

Арбуз — любимое летнее лакомство, но радует оно далеко не всегда. То попадается зеленая ягода, то несладкая, то вообще забродившая или пересохшая внутри. Худший вариант может принести отравление, ведь в сладкой мякоти быстро размножается кишечная палочка. Так что вопрос, как выбирать арбуз, — не праздный. Чтобы и удовольствие получить, и здоровью не навредить, следуйте семи правилам.

1. Покупайте в сезон

В супермаркетах круглые полосатые ягоды появляются в начале июня, но покупать их не стоит. Ранние арбузы всегда перекормлены нитратами и пестицидами. Ускорить их созревание другим способом просто невозможно.

Присутствие нитратов определить на глаз в магазине не получится, для этого плод необходимо разрезать. Превышение нормы опасных веществ покажут интенсивно белые или желтые прожилки, которые расходятся в мякоти. Нитраты и пестициды опасны для здоровья, так как провоцируют развитие раковых заболеваний.

В сезонных полосатиках их уровень редко превышает норму, а арбузный сезон начинается не раньше конца июля — начала августа.

2. Выбирайте арбуз средних размеров

Бытует мнение, что по-настоящему сладкими могут быть только гиганты весом 12-14 кг. Этот миф создали, наверное, продавцы арбузов, которым выгодно продавать самые крупные ягоды, но покупателя они могут разочаровать. В нашей стране не те климатические условия, чтобы гиганты могли хорошо вызреть за сезон. Вернее, могут, но для этого они должны пролежать на бахче до конца августа.

А когда плоды заполняют рынки? Верно, уже в июле. И тогда смотреть на крупные арбузы нет смысла, они будут несладкими или насыщены нитратами. Ни тот, ни другой варианты нас не устраивают.

В вопросе, как выбрать арбуз, важен баланс. Плод среднего размера больше порадует вкусом, чем крупный. Оптимальный размер — 6-9 кг.

3. Смотрите на кожуру

Продавцы точно знают, как выбрать спелый арбуз. Кажется, определяют спелость, просто бросив на него взгляд. И здесь нет никакого секрета. Кожура — надежный свидетель спелости и качества плода. Она должна быть яркой, насыщенной, с заметными темными и светлыми полосками. Чем дольше плод пролежал на бахче, тем более выражен контраст между полосками на его кожуре.

4. Убедитесь, что на боку есть пятно

И оно обязательно желтое. Пятно — это место, на котором ягода лежала на земле, пока созревала. Если пятно слишком светлое, маленькое или невыраженное, значит, что арбуз провел на бахче меньше времени, чем нужно. Набрать сладости он вряд ли успел.

5. Потрогайте хвостик арбуза

Он должен быть сухим и коричневым. Если хвостик зеленый, значит, ягоду сняли с грядки недозревшей. Обращайте внимание на основание хвостика, ведь в процессе транспортировки и хранения он может засохнуть просто со временем.

Если «пуговка» коричневая, то и плод дозрел, а если зеленая, то смотрите другой арбуз.

6. Постучите и сожмите

Это самый непонятный для большинства покупателей момент. Все знают, что по плоду нужно постучать, но как правильно выбрать арбуз по звуку? Что нужно услышать?

Ответ придет с практикой. Просто постучите на рынке сразу по нескольким плодам и отметьте разницу. Спелые ягоды «звенят», издают гулкий звук. Это происходит потому, что мякоть в процессе созревания теряет плотность и не полностью заполняет кожуру внутри. Недозрелые арбузы не «звенят», в их мякоти нет пустот. Если по такому стукнуть, то звук как будто потеряется внутри.

Если спелый плод сжать в руках, то он затрещит.

7. Откажитесь от арбуза с дефектами

Если заметили, что продавец положил плод с вмятиной, попросите поменять арбуз. Никогда не соглашайтесь на лопнувшие ягоды, даже с большой скидкой, даже если он лопнул буквально на ваших глазах. Любое повреждение кожуры позволяет проникнуть внутрь бактериям, а те в сладкой мякоти размножаются стремительно. И пока вы везете покупку домой, арбуз портится. Полакомившись таким угощением, можно получить отравление.

По этой же причине не разрешайте продавцам надрезать при вас арбуз, чтобы продемонстрировать красную мякоть. Никогда не пробуйте на рынке кусочек от разрезанного для рекламы плода. Отравления арбузом летом — не редкость, но возникают они только в результате невнимания к санитарным нормам.