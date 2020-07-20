В Раде осудили митинг на дамбе Северо-Крымского канала, показавший истинное лицо Украины

Киев, 20 июля. Автомобильный пробег на дамбе Северо-Крымского канала показал истинное отношение Украины к полуострову, заявил бывший депутат Верховной рады от Херсона Алексей Журавко.

Член партии «Европейская солидарность» Оксана Погомий организовала акцию протеста под названием «Ни капли воды в Крым». Участники автомобильного пробега приехали их Херсона на дамбу Северо-Крымского канала, где устроили митинг, требуя от киевских властей продолжать водную блокаду полуострова. Протестующие заявили, что празднуют тот день, когда Киев принял решение прекратить водоснабжение Крыма.

Журавко осудил автомобильный пробег, устроенный Погомий, и заметил, что митинг на дамбе перекрытого канала показал истинное лицо Украины. По словам экс-депутата, подобные акции протеста являются позором для всех украинцев, но в очередной раз доказывают, что жители Крыма сделали правильный выбор на референдуме в 2014 году, где проголосовали за воссоединение полуострова с Россией.

Журавко назвал водную блокаду, устроенную Киевом, геноцидом.

«Вот это и есть геноцид, преступление, которое не имеет срока давности. Во что кучка маргиналов и мошенников превратила страну! Так и стойте! Чтобы ни у кого в Крыму не появилось сомнений, что крымчане сделали правильный выбор о присоединении к России!» – заявил экс-депутат.

Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Киев де-факто уже признал, что Украина «отказалась» от претензий на Крым и Донбасс. Он заметил, что власти страны фактически бросили жителей этих территорий на произвол судьбы.