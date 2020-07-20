Шаляпин объяснил, почему никогда не останется без секса

Москва, 20 июля. Российский певец Прохор Шаляпин рассказал, как познакомился со своей новой возлюбленной Татьяной Дэвис, которая живет в Канаде.

Шаляпин никогда не скрывал, что его привлекают женщины постарше. Недавно он расстался с Виталиной Цымбалюк-Романовской, и фанаты начали переживать, что их кумир остался без интима. Артист успокоил своих поклонников и объяснил, почему без секса не останется никогда.

«Без секса я не останусь никогда, потому что в моем доме живет целая гора красивых пенсионерок», — сказал 36-летний певец.

Артист пояснил, что сейчас находится в отношениях с Татьяной Девис, которой он хранит верность. Она живет в Канаде, а из-за ситуации с пандемией коронавируса туда приехать Шаляпин не может.

«В целом против беспорядочного секса. У меня фобия — я боюсь чем-то заразиться, особенно это касается неизлечимых болезней. Из-за этого, признаюсь, у меня в жизни очень мало секса. Я всех боюсь и очень брезгую», — признался Прохор Шаляпин.

По словам исполнителя, Татьяна полностью устраивает его в секусальном плане. Он назвал Девис достойной женщиной и пояснил, что она является владелицей адвокатских контор в Канаде и профессионалом в бракоразводных делах. Пара познакомилась осенью прошлого года. Тогда Девис пригласила Шаляпина выступить на яхте в Монако.

«Я полетел туда с директором, думая, что там меня встретит какая-нибудь 80-летняя женщина, а там оказалась Татьяна. Потом мы с ней поехали в Америку, побывали на Маврикии. Все у нас было хорошо, пока не началась пандемия. Татьяна — невероятная, она мне понравилась своим умом и харизмой», — поделился Шаляпин.

Ранее сообщалось, что экс-невеста певца Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева оказалась в больнице, потеряла ребенка и находится в затруднительном финансовом положении. По словам женщины, все беды у нее возникли из-за артиста, который бросил ее ради Татьяны Девис.