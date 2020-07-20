Путин повысил пенсии родным погибших военных

Москва, 20 июля. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении пенсий родным погибших военных. Документ за подписью главы государства опубликовали сегодня на официальном портале правовой информации.

Теперь право на доплату к пенсии, которую получали отдельные категории военнослужащих и военных пенсионеров, после их смерти будет распространяться на членов их семей.

В частности, повышение выплат коснется всех категорий нетрудоспособных членов семей погибших (умерших) военнослужащих, а также сотрудников, уволенных с военной и иной приравненной к ней службы (все категории указаны в 45-й статье закона «О пенсионном обеспечении военнослужащих».— Прим. ФАН).

Напомним, повышение выплат в этом году ждет и военных пенсионеров. С 1 октября индексация составит 3%. На эти цели в бюджете дополнительно выделят 113,5 млрд рублей. В 2019 году планировалось, что индексация в текущем году составит 3,8%. Но при подготовк закона о федеральном бюджете был взят прогноз о более низком темпе роста цен, поэтому уровень индексации был снижен до 3%.