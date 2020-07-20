Депутат Рады предупредил Зеленского о грядущем Майдане на Украине

Киев, 20 июля. Администрация президента Украины Владимира Зеленского не понимает, что в украинском обществе сейчас преобладают революционные настроения как в 2014 году, заявил депутат Верховной рады, член президентской фракции «Слуга народа» Гео Лерос.

По его мнению, Зеленский не отдает себе отчета в том, что на Украине действительно зреет новый Майдан.

«Я написал помощнице президента с просьбой о встрече, я хотел рассказать о том, что сейчас происходит на улицах и о срезе настроений гражданского общества», — рассказал парламентарий в комментарии местному Пятому каналу.

Лерос убежден, что сейчас внутреннюю обстановку в стране можно сравнить с ситуацией 2013 года, когда люди начали понимать, что не хотят мириться с тем, что делает государство.

Напомним, слухи о том, что Украине грозит новый Майдан, стали вновь активно обсуждаться в стране после того, как предшественник Зеленского Петр Порошенко заявил, что гордится решениями о войне в Донбассе и устроенной в Керченском проливе провокацией (эти действия в отношении Порошенко инкриминирует Государственное бюро расследований. — Прим. ФАН). Масла в огонь подлило и внезапное возвращение в политику Александра Турчинова. Он возглавил избирательный штаб партии «Европейская солидарность».

Заявления Порошенко ранее прокомментировал политолог Владимир Корнилов. По его мнению, экс-президент Украины провоцирует население на новый Майдан, и соратники Порошенко этого даже не скрывают.

«Подтягивают и нацкопрпус к себе поближе, и всевозможных силовиков. Во всяком случае такой сценарий они не отбрасывают», — добавил он.

Отметим, что разговоры о том, что Украину ждет новый Майдан, появились и в октябре прошлого года, после того, как Зеленский согласился на «формулу Штайнмайера» (предполагает, в частности, что нормализация обстановки в Донбассе должна начаться с проведения в ДНР и ЛНР местных выборов, после которых Киев автоматически распространит на них особый статус. — Прим. ФАН). Противники Зеленского обвинили его в предательстве национальных интересов и капитуляции.

После этого в Киеве и других городах страны прошли акции протеста. Противники Зеленского обвинили его в предательстве национальных интересов и капитуляции.