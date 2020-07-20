Новые тарифы и штрафы для автомобилистов появятся в России в августе

Москва, 20 июля. Российских автомобилистов в августе ждут нововведения: штрафы и изменения, связанные с ОСАГО.

Так, с 1 августа в России появится новый штраф. Его будут выписывать за отсутствие диагностической карты, которая подтверждает прохождение техосмотра. Его размер составит две тысячи рублей. Раньше штраф в 500–800 рублей выписывали только водителям автобусов, такси и грузовиков.

Юрист Павел Уткин уточнил, что возить с собой диагностическую карту в бумажном виде будет вовсе не обязательно. Проверять ее наличие инспекторы ДПС будут по базе.

С 24 августа минимальная и максимальная стоимость ОСАГО для легковых автомобилей физлиц изменится на 10%. В отношении легковых автомобилей юридических лиц коридор ставок изменится на 20%, а машин такси — на 30%.

Напомним, что с 20 июля перевод автомобиля с бензина на газ для россяин станет на 90% дешевле. Замминистра энергетики РФ Антон Инюцын отметил, что использование КПГ (компримированного природного газа) вместо бензина позволит гражданам и представителям малого и среднего бизнеса сэкономить от 100 до 200 тысяч рублей в год с каждой машины.