Германия протягивает «руку дружбы» Вашингтону просьбами сохранить войска США в стране

Главы четырех регионов Германии обратились к американским политикам с просьбой сохранить военный контингент США на территории страны. Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что тем самым ФРГ протягивает Вашингтону «руку дружбы» в расчете на возможную смену власти в Белом доме в результате предстоящих президентских выборов. Подробнее об этом — в материале Федерального агентства новостей.

Премьер-министры четырех германских регионов — Баварии, Баден-Вюртемберга, Гессена и Рейнланд-Пфальца — направили письмо американским конгрессменам с просьбой не допустить частичного вывода войск США из ФРГ. По мнению немецких чиновников, военное присутствие Штатов в Германии служит основой «дееспособности НАТО».

«Это партнерство связывает не только оба государства, но и их жителей», — приводит цитату из письма издание Süddeutsche Zeitung.

Политолог Владимир Брутер обратил внимание, что с просьбой сохранить американский контингент в Германии обратились главы южных земель ФРГ, где находятся важные опорные пункты США.

«Это южные земли, в которых и находятся в основном американские военнослужащие. Они хотят протянуть руку дружбы Вашингтону, рассчитывая на то, что через несколько месяцев власть в нем поменяется, и конфликт закончится сам по себе <…> Это такой не очень значительный момент демонстрации добрых намерений — просто акт или эпизод вежливости», — сказал Владимир Брутер в комментарии ФАН.

Американская администрация грозит вывести свои войска из Германии из-за нежелания Берлина увеличить расходы на оборону в соответствии с договоренностями в рамках НАТО. В конце июня президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон собирается перебросить часть своих сил из ФРГ в Польшу. Глава Белого дома ранее предупреждал, что Америка сократит численность своего контингента в стране, если Берлин не заплатит за размещение военных и не увеличит расходы на оборону в рамках НАТО.

Брутер отметил, что просьбу германских чиновников нельзя рассматривать в контексте ситуации с проектом «Северный поток — 2». Берлин, считает политолог, вовсе не пытается «усидеть на двух стульях» между Россией и США.

«Германия не пытается усидеть на двух стульях между Россией и Соединенными Штатами. Германия находится на 100% на стороне США, а что касается «Северного потока — 2» — во-первых, ситуация еще не закончена. Во-вторых, действия американской администрации носят откровенно неадекватный характер, и в Европе надеются, что скорая смена власти в Вашингтоне поможет избежать дальнейших конфликтов в этой части», — резюмировал Владимир Брутер.

Напомним, Евросоюз выразил обеспокоенность участившимися угрозами со стороны США в адрес европейских участников проекта «Северный поток — 2». Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что Европа должна определять свою политику без вмешательства посторонних.