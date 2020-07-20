Коронавирус 20 июля в РФ и мире: статистика, количество смертей, последние новости

В России было выявлено 5940 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Подробнее о ситуации в мире и России — в материале Федерального агентства новостей.

Данные по России на утро 20 июля

На 20 июля 2020 года число заболевших на территории Российской Федерации составляет 777 486 (+5940), выздоровело 553 602 (+3258), умерло 12 427 (+85). Лидерство по числу новых заболеваний за сутки занимают Москва (+578), Ханты-Мансийский АО (+236) и Свердловская область (+234).

Ситуация по коронавирусу в мире на утро 20 июля

— Всего зараженных 14 665 472 (+21 034 за сутки) — Скончались 609 391 человек (+545 за сутки) — Выздоровевших 8 737 631 человек (+9448 за сутки)

Данные по Украине на 20 июля

Как сообщает система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, на утро 20 июля в стране было зафиксировано 59 493 (+651 за сутки) случая заражения новым типом коронавируса. Всего в стране скончались 1498 человек (+13 за сутки), всего выздоровело 31 439 (+560 за сутки).

Лидерами по числу заболеваний за сутки стали Львовская область (+115), Закарпатская область (+86) и Киев (+77)

Взрыв заболеваемости в Индии

На территории Индии число заболевших новым типом коронавируса за сутки выросло более чем на 40,4 тысячи, общее число заболевших составляет 1 118 043. Об этом сообщает министерство здравоохранения и семейного благополучия.

Сегодня Индия расположилась на третьем месте по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. По последней информации, лечение в стране проходят 390 459 человек, 700 086 уже выздоровели (22 663 за сутки). Всего скончались 27 497 человек (+681 за сутки).

Помощь военных

Пять подразделений Военно-морских сил Соединенных Штатов были направлены в штат Техас для помощи в борьбе с COVID-19. Об этом сообщил губернатор штата Грег Эббот.

«Помощь от наших федеральных партнеров крайне важна для нашей работы по снижению распространения COVID-19 в наших населённых пунктах в Техасе», — сказал он.

Подразделения состоят из медицинского и вспомогательного персонала. Военнослужащих направят в разные больницы.